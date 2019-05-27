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護航李進勇 執政黨立委霸占議場主席台

2019-05-27 16:12聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

立法院明天將處理中選會新任主委李進勇人事同意案，未料民進黨立委利用中午民眾參訪時先行佔領主席台，為明天同意權做準備。國民黨立委江啟臣、沈智慧、吳志揚、林麗蟬與曾銘宗發現後，下午前往議場入口處，抗議執政黨立委利用政黨協商、萬安演習偷偷摸摸霸佔主席台，更將議場的入口反鎖，用做弊的方式為李進勇的同意權投票案護航。隨即向立法院秘書長林志嘉抗議要求清場。林志嘉表達不知情外，將會再下午六點前清場。在藍委抗議過程中，民進黨立委從不同的出入口退出議場，院警旋即保持議場淨空狀態。

國民黨立委江啟臣（右起）、吳志揚、沈智慧、林麗蟬在議場入口處，抗議民進黨偷偷摸摸...
國民黨立委江啟臣（右起）、吳志揚、沈智慧、林麗蟬在議場入口處，抗議民進黨偷偷摸摸的利用政黨協商、萬安演習霸佔主席台，並反鎖議場的入口。記者黃義書／攝影
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立法院明天將處理中選會新任主委李進勇人事同意案，未料民進黨立委利用中午民眾參訪時...
立法院明天將處理中選會新任主委李進勇人事同意案，未料民進黨立委利用中午民眾參訪時佔領主席台，為明天同意權做準備。記者黃義書／攝影
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立法院明天將處理中選會新任主委李進勇人事同意案，未料民進黨立委利用中午民眾參訪時...
立法院明天將處理中選會新任主委李進勇人事同意案，未料民進黨立委利用中午民眾參訪時佔領主席台，為明天同意權做準備。記者黃義書／攝影
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藍委經向立法院秘書長林志嘉（右一）抗議要求清場，林志嘉表示不知情，並指下午六點前...
藍委經向立法院秘書長林志嘉（右一）抗議要求清場，林志嘉表示不知情，並指下午六點前會清場。記者黃義書／攝影
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民進黨立法院李進勇
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