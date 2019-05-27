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監院報告指蘇啟誠無過錯 謝長廷：那我指揮監督怎有錯

2019-05-27 15:44聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

駐日代表謝長廷（圖中）。 聯合報系資料照／記者邱瓊玉攝影
駐日代表謝長廷（圖中）。 聯合報系資料照／記者邱瓊玉攝影
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駐日代表謝長廷今日出面回應監察院大阪辦事處前處長蘇啟誠之死一案。謝長廷說，監察院報告還原不少真相，最重要的是報告指出蘇啟誠沒有過錯、大阪辦事處也沒有過錯，「根據這個事實，我這個指揮監督的人、指揮監督的外交部怎麼會有錯，這是邏輯也是常識。」

監察院調查大阪辦事處前處長蘇啟誠之死一案，報告23日出爐，認為駐日代表謝長廷實可指揮督導各辦事處，「非不能也，實不為也」，並將媒體輿論責難壓力全面引導至大阪辦事處，顯示面對問題發生心態，只是要找人扛責，無意解決問題。當時正在日本富山參加台日觀光高峰論壇的謝長廷以不願模糊焦點為由，拒絕回應，但他強調「我會很詳細回答」。

謝長廷今日稍晚預定透過臉書「有問必答」說明。對於監院報告出爐後，有名嘴批評謝長廷逃避，要求謝長廷立刻回台到立法院報告。謝長廷表示，立法院只有要通知，他都會回去報告，一切尊重制度，外交部與他也很配合監察院的調查，他還親自接受調查。

謝長廷說，監察院報告還原不少真相，最重要的是報告指出蘇啟誠沒有過錯、大阪辦事處也沒有過錯，根據這個事實，他做為指揮監督的人，以及指揮監督的外交部又怎麼會有錯？這是邏輯也是常識。

謝長廷說，監察院糾正外交部是因為外交部根據尚未查明的一篇文章、一通電話就要蘇啟誠檢討，有所不當。但是回想當時，撲天蓋地，立委、名嘴、鄉民都要他們下台，要求蘇啟誠負責任。外交部要求蘇啟誠檢討，如果不對，那網民、立委、名嘴誰來糾正？

謝長廷說，他認為監察院報告應該讓整個社會做一個深度的反省，將來不要再有這種錯；而不是根據這份報告，做對自己有利的解釋，進行惡鬥、抹黑，這是相當悲哀的事情，也不是希望看到的。

謝長廷監察院蘇啟誠
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