林江釧:畜殖場臭味難解，家中剩臭氣

2019-05-28 00:00 聯合新聞網 嘉義訊



國民黨立法委員初選嘉義縣第一選區參選人林江釧，針對嘉義縣義竹鄉台糖岸內畜殖場惡臭問題，做了縣內電話語音民調，詢問義竹鄉的鄉親惡臭養豬場是否要馬上遷移，調查結果顯示，有將近43%的民眾希望養豬場馬上搬離，只有約14%的民眾同意養豬場三年後搬走。大多數鄉民連一刻都無法容忍豬屎的惡臭味，希望能盡速改善。

電話語音調查結果，近43%的民眾希望養豬場馬上搬離。 圖／林江釧辦公室 提供 分享 facebook

台糖岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，長期惡臭對當地居民帶來巨大的不便，許多民眾聞到豬屎味就頻頻作噁，有些人甚至因為聞到臭味就臭到睡不著，連夜晚都不得安寧。林江釧與當地居民一起參與抗議行動，明確要求養豬場遷場，當地居民表示，南風吹起時，屎味飄逸，惡臭滲進家中，影響呼吸品質，家的記憶只剩下臭氣，這讓居民情何以堪 ? 連最基本呼吸的權利都被漠視，我們還能期望資方及政府給民眾什麼保證?

嘉義縣義竹鄉台糖岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，長期惡臭造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、抗議。 圖／林江釧辦公室 提供 分享 facebook

林江釧認為，儘管經過多方協調後，要求台糖須朝三年後遷場的方向作處理，但這顯然不符合多數民意的期待，台糖2011年時就曾承諾有30％的豬舍要改成水濂式降低臭味，但經9年竟只有21％，這次的說明會，直到會後都沒有得到台糖的允諾遷場，這樣以拖待變的方式令人感到憂心，居民對台糖的信任感也逐漸降低，可預期的短期內豬屎味問題可能仍是無解。

最後,林江釧表示政府及民意代表應拿出魄力來維護居民權益，為了嘉義縣民的幸福和所有居民站在一起，不再容忍破壞家園環境的元兇，一起集結眾人之力捍衛自己的權利，共同保衛我們的家園。否則台糖岸內畜殖場恐怕只會是一個開端，未來將引起更多的民怨。