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林江釧:「偏鄉走向國際、資源走進嘉義」

2019-05-28 00:00聯合新聞網 嘉義訊

國民黨立法委員初選嘉義縣第一選區參選人林江釧誓言要讓「偏鄉走向國際，資源走進嘉義」,長期以來中央漠視嘉義地區，不論是經濟、交通還是水利建設總是一拖再拖，導致嘉義縣對比起其他縣市，幸福指數是倒數第一名。嘉義是農業大縣，林江釧希望成為藍營最強戰將，做鄉親、農漁民、基層的代言人，到國會發聲、爭取權益。

林江釧表示，雖上屆落選，這次主打「偏鄉走向國際，資源走進嘉義」就是希望能代表鄉親、農漁民，到國會爭取權益，讓鐵路高架化加速實現、青年學子不外流、解決長期水災問題等，並表示檯面上的民意代表霸著位置這麼多年，是時候該換換改變了。林江釧也強調，「接地氣」的重要性，從人民的角度出發去感受政府缺失，再進一步從中央爭取資源回嘉義，實現人民對政府真正的期待，並再次強調他願意成為「地方與中央的橋樑」。

謝龍介力推林江釧，釧起尚介好。 圖／林江釧辦公室 提供
謝龍介力推林江釧，釧起尚介好。 圖／林江釧辦公室 提供
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此外，隨著選情升溫，林江釧也與同為農漁民代言人的藍營戰將謝龍介同框，藉此傳達本身與龍介仙有著相同的理念、重承諾、認真打拼，是最值得選民依託的人，同時龍介仙也大讚林江釧「真正是好厲害的嘉義少年兄！」。希望有龍介仙的加持，一起贏回嘉義的幸福，找回嘉義的驕傲。

謝龍介力推林江釧 影音網址詳見　林江釧粉絲團 https://pse.is/GX456

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