林江釧：民進黨真的想好政策助農漁民？

2019-05-28 00:00 聯合新聞網 嘉義訊



國民黨立法委員初嘉義縣第一選區參選人林江釧，主張「偏鄉走向國際，資源走進嘉義」，更要做鄉親、農漁民、基層的代言人，到國會發聲，為人民爭取權益。同時也針對民進黨執政下所產生的農漁民問題提出了質疑。

嘉義農漁民對於生活品質提升的滿意與否僅23.4%的人認為有變好。 圖／林江釧辦公室 提供 分享 facebook

蔡英文總統上任滿三年，但是經過民調統計出嘉義農漁民對於生活品質提升的滿意與否僅23.4%的人認為有變好。行政院蘇院長近期提出農漁子女獎助學金增加三成，但是現今教育以進入十二年國教，年收入低於148萬的家庭若有高中職學生，就可以申請學費補助或全免，但既然已經學雜費有補助或免費，就無法再申請農漁民獎助學金，所以只有大專院校的學生在申請這項方案，綜觀來說幫助真的沒有非常大，政府只想著要一直提出政策展現政績，而沒有思考周全這項政策在我們嘉義的適用性，僅顧及到少部分的農漁民家庭，真的只是在做表面工夫，趁著選前灑大錢。

林江釧主張「偏鄉走向國際，資源走進嘉義」，做鄉親、農漁民、基層的代言人。 圖／林江釧辦公室 提供 分享 facebook

再反觀韓國瑜市長,上任後已經替農漁民爭取了將近50幾億的訂單，如此有效率地建立起大筆商機，相較於不周到的補助，能實際靠自己賺到錢的才是人民真正需要的！再加上近年農產品經常滯銷、價格不斷下跌，盤商剝削的問題讓在地農漁民苦不堪言，蔡政府雖然一直邀功我國農產品出口總額高達54億美元，但我看到的是農漁民仍然賺不到錢？為什麼這樣的問題沒有被發現，政府僅在漂亮的數字上做文章，沒有顧慮農民產出到一直銷售通路賣出為止，這之間經過了多少盤商剝削？真正可以把農產品外銷的都是農業界有資金有專業的人，政府沒有積極幫助農漁民、通常一般農民靠外銷賺到錢的機會少之又少，甚至去年外銷國外農產品的前十名，一項蔬菜水果都沒有，難怪農民對生活改善無感。在南部勞動人口老化的狀況下，生活都過得戰戰兢兢了，政府真的認真傾聽農漁民心聲了嗎？