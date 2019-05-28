林江釧特邀李鴻源為嘉義淹水問題求解方

2019-05-28 00:00 聯合新聞網 嘉義訊



前內政部長李鴻源5月24日應行政院顧問總會與國民黨文傳會副主委林江釧之邀，於嘉義縣東石鄉圖書館以「治水救台灣-為嘉義淹水問題求解」為題講談，朴子市長吳品叡也親臨現場取經，講廳的90個座位，擠爆了滿滿關心嘉義的鄉親。林江釧提到，鄉親們對於去年823水災，讓嘉義海線鄉鎮整個泡水的經驗餘悸猶存，因此對於治水防災、國土規劃有通盤整合能力表現的前部長李鴻源，願意在百忙中特別撥空與鄉民們直接對談，讓人倍感溫馨，李鴻源也推崇林江釧在中央為地方發聲、讓資源走進嘉義的決心。

電話語音調查結果，69.04%的民眾擔心嘉義淹水問題。 圖／林江釧辦公室 提供 分享 facebook

李鴻源說，林江釧曾多次與他討論嘉義的國土規劃問題，所以這次林江釧提出邀請，希望他與鄉親們一起面對面，談「總合治水」，他欣然接受並排開行程來參與，現場可以感受李鴻源對活動的重視，這一趟是專程清早南下到東石鄉旋風式講談。講談會從因應氣候變遷的台灣國土容受力，與城市規劃設計等問題談起，到直接面對雲嘉地區地下水運用，導致地層下陷等窘境的現況處理看法，並痛批了「前瞻基礎建設2507億的水環境建設預算，竟沒有多少進嘉義」。

李鴻源、林江釧 「治水救台灣-為嘉義淹水問題求解」講談。 圖／林江釧辦公室 提供 分享 facebook

李鴻源強調：「解決嘉義的問題，要先解決嘉義定位的問題」、「只有先解決農漁民吃飯的問題，才能完整解決地層下陷與淹水問題」。李鴻源在現場提出清楚論述，向鄉親們說明有什麼本事可以幫嘉義走出困境，進而將嘉義打造為銀髮族退休的天堂，贏得如雷的掌聲與支持。

李鴻源、林江釧 「治水救台灣-為嘉義淹水問題求解」講談。 圖／林江釧辦公室 提供 分享 facebook

講談過程中，林江釧與李鴻源深度對談，對於林江釧提出「美其名的治水分層負責，卻忽略了通盤能力與眼光造成效率不彰，苦了百姓」的提問，李鴻源認為政府施政受到民粹影響，選民無法選出真正有能力做事的人，等同「我們國家被自身的民主綁架」。同時李鴻源也對著副主委林江釧，意有所指的呼籲大家：「創造一個空間給有能力的人，讓有能力的人可以出來做事，突破民主的困境。」。最後針對現場鄉親提問，「要不要選總統」的問題，李鴻源說，他是做事的人，就不湊熱鬧了，但是林江釧是改變嘉義的藍營戰將，要大家多支持。