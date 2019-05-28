經濟怎麼救？林江釧：從不欺騙自己開始

2019-05-28 00:00 聯合新聞網 嘉義訊



蔡政府執政逾三年，體檢過去幾年來施政成績，蔡英文總統認為台灣經濟處於20年最好的狀態，國民黨立委初選嘉義縣第一選區參選人林江釧反諷：要救台灣經濟，從不欺騙自己開始，奉勸民進黨多聽聽基層的聲音，多接近民意體察民心，才是真正的接地氣。

根據林江釧服務處委託中時愛普羅民調，針對民進黨執政後嘉義經濟狀況變化作調查，結果顯示，有高達50.1%的人認為目前的經濟狀況不好，僅22.5%民眾認為經濟好，其中認為差不多無變化的有17.7%，未表態者有9.6%，就上列數據顯示，反問蔡政府台灣經濟處於20年最好的狀態，民眾為何都感受不到呢？

中時愛普羅民調，針對民進黨執政後嘉義經濟狀況變化作調查，高達50.1%的人認為目前的經濟狀況不好。 圖／林江釧辦公室 提供 分享 facebook

林江釧表示，嘉義縣為傳統農漁大縣，在民進黨執政十幾年來，沒有讓經濟變得更好，我們看到的是傳統產業的沒落，產業缺少轉型的契機，以及失去競爭力的市場，嘉義縣始終走不出農業縣的框架。政府沒有照顧到基層農漁民的腹肚，也沒有積極改善經濟問題，整個社會環境缺少讓年輕人留在嘉義的誘因，導致人口外移日趨嚴重，勞動力隨之衰退。

林江釧表示 多接近民意體察民心，才是真正的接地氣。 (圖片截自中天新聞台政治大爆卦節目片段) 分享 facebook

最後林江釧奉勸民進黨，身為執政黨應該要站在民眾的角度思考，若貼近基層民意，也沒辦法苦民所苦，就無法做到人民實質有感的政績，多接近民意體察民心，才是真正的接地氣。