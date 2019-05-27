今改初選明改大選？江啟臣：明天反對李進勇上任中選會

2019-05-27 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



立法院明天處理中選會新任主委李進勇人事同意案，國民黨立委江啟臣今天表示他堅決反對明天李進勇上任中選會，中選會不該成為蔡英文的競選總部，台灣最珍貴的民主也不該成為民進黨的細漢！

江啟臣在臉書指出，他堅決反對明天李進勇上任中選會，中選會不該成為蔡英文的競選總部，台灣最珍貴的民主也不該成為民進黨的細漢；與此同時，蔡英文一方面準備強推中立性備受爭議的中選會李進勇人事案，又打算在立法院臨時會，強推行政機關可自行解釋審查，沒收公投的公投法修改案，看到民進黨初選的私心作祟，人民怎麼能不合理懷疑，蔡英文今天可以這樣改初選，明天不能利用黨派打手李進勇改大選呢？

國家人才明明這麼多，就連NCC主委也要要求3年沒有加入任何政黨，他今天提出質疑，為何一定要讓黨藉未交代清楚的李進勇上任？李進勇是律師，我們更擔背離民心知法玩法，為蔡總統連任不擇手段！

今天令人遺憾的是，蔡英文總統為了贏得初選，不惜動用各種資源，全面霸凌挑戰者賴清德，準備創下先登記後改規則的惡例，令社會與民眾瞠目結舌。不管蔡總統有心還是無心，今天你的競選團隊已經在為你打造一場不公平的遊戲規則打擊政敵，甚至意圖操控大選。