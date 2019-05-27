朱立倫坐「龍椅」笑開懷 這裡還有坐美金下黃金

2019-05-27 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆大武崙工業區毅太企業的一太e衛浴觀光工廠，研發自製淋浴門，也跨足衛浴界，國民黨總統擬參選人朱立倫，上午前往參觀，主人要他坐在「龍」的馬桶上，朱坐下後脫口而出，這是另類龍椅耶，「今天坐龍椅有沒有很開心嗎？」記者問，朱立倫趕緊澄清說，這個，這是龍的馬桶，眾人笑翻

朱立倫對於一太e衛浴觀光工廠展示的各項設備，大開眼界，直呼有創意，毅太企業董事長洪團樟表示，他們還有坐美金下黃金馬桶，又是一陣笑聲。

一行人來到龍鳳馬桶區，朱立倫好奇提問，這叫什麼？洪團樟把蓋子蓋下去，要朱坐在上頭，朱坐下後說，這是另類的龍椅啊，洪團樟笑說，你坐上去馬上當總統，朱沒接話，再問這是龍椅，那一旁的就是鳳椅，龍鳳馬桶，真有創意。

「今天坐龍椅有沒有很開心嗎？」記者問，朱大笑，並趕緊澄清說，這個，這是龍的馬桶，眾人笑翻

朱立倫今天前往基隆大武崙工業區參訪，大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵、大武崙工業區廠商協進會總幹事張霖生、毅太企業董事長洪團樟、元璋玻璃鄭煥章總經理外，還有台玻公司纖維事業部總經理林嘉佑等皆到場，向朱立倫反映當前企業面臨之困境。

朱立倫回應，台灣各地工業區目前所遇到的問題，用地問題越來越嚴峻，他從102年提出工業區立體化，直到去年行政院終於通過，包括今天參訪的大武崙工業區，未來最高可以增加百分之五十容積，對企業在工業用地、廠房需求有正面幫助。