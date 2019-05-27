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郭台銘掃街掃入派出所 承諾為員警討公道

2019-05-27 14:18聯合報 記者李承穎卜敏正╱即時報導

郭台銘向員警表達感謝，與員警一同合影。記者李承穎／攝影
郭台銘向員警表達感謝，與員警一同合影。記者李承穎／攝影
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掃街向來是選舉重要的政治學，但還是有些灰色地帶，少有政治人物去觸碰，鴻海董事長郭台銘昨天到嘉義市掃街拍照、簽名和切豬肉樣樣來，但最後走入派出所，慰勞幫他維安的員警，並承諾未來會在年金改革的政策上討回公道但警察有「行政中立」的問題，選舉期間，政治人物多不大會進入派出所。

郭台銘昨天上午被部分媒體發問到是否擔心員警行政中立，郭說，到派出所是對員警表達感謝，身為警眷、身體留著警察的血，最能體會警察辛勞，沒有警察薪水就沒有郭台銘，他沒有拜票、員警也沒有表態。

警方坦言，昨天郭台銘無預警地進入，向員警說辛苦了，但沒有拉票，選舉期間警方嚴禁政治人物進入拜票，郭還不算正式被國民黨提名參選，若沒有選舉行為，確實有些模糊地帶。

郭昨天走入派出所，向員警一一握手，並說，他也是警眷子弟，會幫大家討回公道；郭接著希望員警們一同來拍照，起初員警有些遲疑，最後才在地方人士的鼓勵下，一同拍照。

一名警官說，警方對於行政中立這部分管得很嚴，更擔心選舉被「誤會」，選舉期間只要有候選人進入派出所，絕對要求先脫下競選背心，更禁止到派出所發放競選文宣、文具、小禮物。

他說，記得多年前選舉期間，有年輕員警因天氣熱，隨手拿把候選人扇子搧風，資深員警立即明令規範，將扇子拿到派出所外，禁止攜入所內，直言若被洽公民眾看見拿候選人扇子、文具，會被作文章

郭台銘向員警表達感謝。記者李承穎／攝影
郭台銘向員警表達感謝。記者李承穎／攝影
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警察郭台銘
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