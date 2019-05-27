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吱唔不在籍投票 中選會挨批跳針

2019-05-27 14:25台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

「全國不在籍投票到底何時才能推行？」親民黨立委陳怡潔27日質詢中表示，不在籍投票過去已討論許久，是否有具體規劃時程？中選會代主委陳朝建卻跳針回答「樂觀其成」，甚至還反問陳怡潔，公投綁大選或脫鉤哪種方式可以提高投票率？當場被主席林為洲以「違反議事規則」制止。

不在籍投票雙重標準

陳朝建表示，目前相關立委提案版本規定，不在籍投票行使方式有三種，分別為移轉投票、特設投票所及提前投票，建議可從公投先行實施不在籍投票，中選會認為公投因涉及「事」的選舉，爭議較少，但針對正、副總統大選是對「人」的選舉，考量社會信任度不足，推行較困難，卻遭陳怡潔反駁這是政治考量。

「公投可以做，為何選舉不能做？」陳怡潔質疑中選會是對人與事有特定說法，她以印尼大選為例，印尼本屆大選在台灣設34處投票所，甚至可以郵寄選票，陳朝建回應道，因印尼有長達35天的開票時間，卻立即遭陳怡潔駁斥，中選會缺乏不在籍投票的具體規劃方針，質疑陳朝建根本是「跳針主委」。

防範幽靈人口

民進黨立委張宏陸也質疑，採不在籍投票如何防止去年選務亂象重現？他以雙北為例表示，捷運站附近的里，投票人數相對較多，如何分配人力？陳朝建回，選務員的工作量和投開票所的投票人數有關，不會預設立場。張宏陸說，中選會若未先調相關戶政資料，以了解投票人口，屆時辦理不在籍投票一定會再被罵一次。

民進黨立委洪宗熠則認同中選會，不在籍投票可從公投先實行，但要留意幽靈人口的問題。陳朝建表示，若幽靈人口使候選人投票數發生不正確結果，才會有相對應罰則。民進黨立委李俊邑也認為，公投可採轉移投票，且可先從明年原住民族群投票實施，但陳朝建說，不在籍投票面臨修法或立法問題，短期恐推行困難。

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