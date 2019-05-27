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賴：無意用法律戰解決 盼中執會別強行通過初選辦法

2019-05-27 13:46聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

有意角逐民進黨總統提名初選的行政院前院長賴清德，中午接受Yahoo TV直播專訪，針對黨內初選及選上總統後的施政方向，一一進行說明，而直播後他步出攝影棚，接受媒體記者聯訪， 澄清並沒有打算用法律戰來解決初選問題，也希望中執會別強行通過初選辦法。

行政院前院長賴清德（圖），中午接受Yahoo TV直播專訪。記者許正宏／攝影
行政院前院長賴清德（圖），中午接受Yahoo TV直播專訪。記者許正宏／攝影
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行政院前院長賴清德（圖），中午接受Yahoo TV直播專訪，直播後步出攝影棚，接...
行政院前院長賴清德（圖），中午接受Yahoo TV直播專訪，直播後步出攝影棚，接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
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行政院民進黨攝影
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