明年大選實施不在籍投票？中選會：有困難度

2019-05-27 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



民進黨立委李俊俋今天質詢中選會代理主委陳朝建時詢問，明年1月總統大選是否能先行試辦不在籍投票；陳朝建回應表示有困難度，「明年總統選舉與立委選舉合併舉行，應該是沒有辦法，有困難度」。

立法院內政委員會今天審查立委提案公民不在籍投票法草案，陳朝建列席備詢。

李俊俋說，不在籍投票目前大家有共識的部分包括適用全國性選舉、限制台澎金馬、可能要階段性實施等等，若明年1月11日總統、立委選舉，針對總統大選先行試辦不在籍投票是否來得及；陳朝建說，全國性選舉若正副總統選舉單獨舉行，用不在籍投票「是有它的空間」，但明年總統選舉是跟立委選舉合併舉行，「應該是沒有辦法，在難度上無法達成」。

國民黨立委林為洲質詢時表示，公投的不在籍投票，內政部、中選會要訂相關辦法；全國性投票總統副總統不在籍投票，最好2020年可以適用，中選會螺絲要拴緊。

親民黨立委陳怡潔說，選務人員在選舉當天很忙，即便有時間也不一定能投票，推動不在籍投票是否就是解方？陳朝建說，對於不在籍投票，中選會樂見其成，至於何時可以全面推動不在籍投票，陳朝建說尊重立法院的立法。