監委要查核四公投 台大醫：請先查誰下令封鎖核四

2019-05-27 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



由擁核人士黃士修所提的「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投提案，今年3月初審闖關成功，但監委田秋堇、趙永清、楊芳玲「英系監委」指出，中選會未召開聽證會以及核四安全問題是否已釐清等等，因事涉國家安全及人民生命財產安危，決定申請自動調查。台大醫院前副院長王明鉅要求先查是誰下令，把核四的大門封鎖起來，不給參觀，

王明鉅在臉書PO文指出，監察委員說要查核四公投，實在太好了，拜託監察委員們一定要仔細查。

不過先請監察委員們先去查一下，到底是哪一個長官下令，在一年前就硬是把核四的大門封鎖起來，不許任何人參觀的。就是因為大門深鎖，所以才沒辦法讓全國民眾或是中選會的長官們，去徹底了解到底核四電廠有多麼爛的。

所以既然要查，第一件事就要公開透明。最好把核四全部公開給全民參觀，讓核四到底有多爛給全體國人檢驗。

王明鉅說，如果怕民眾不了解被誤導，可以請原能會主委或指派官員，在現場向所有來參觀的民眾一一說明。而且長官們那麼愛上直播，由原能會長官來說明核四用的設備有多差，各種設施有多糟，有哪些地方一點也不安全的時候，一定也要開直播，來向全國民眾說明核四到底有多糟。還可以把那些認為不是事實部份，全部在現場當場釐清。