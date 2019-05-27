郭台銘批故宮南院養蚊子院長 吳密察：說法太沉重！

2019-05-27 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘昨天走訪嘉義，批故宮南院養蚊子，請蔡英文去看看南故宮蚊子養多大了；故宮院長吳密察今天回批說「郭台銘說法太沉重了，請郭台銘來看看我們展覽，再說還來得及，郭剛創業也不是做到現在的規模，他想一下創業3年的規模有多大?他突然拋出這麼一句話，我覺得太沉重了!」。

故宮院長吳密察與嘉義縣長翁章梁等來賓，今天上午在南故宮共同舉行「百萬學子遊故宮」專案啟動記者會，會後接受媒體訪問，針對外界關心總統蔡英文所提國寶館計畫進度，吳密察說，明年上半年可以完成規劃設計，進度快的話會動工，國寶館蓋在20公頃國寶館區，另50公頃園區仍將採取ＢＯＴ模式，引進民間資金經營創新，因應地方要求規劃大休閒公園。

針對5月周休免門票措施是否延長?吳密察說，期限到了會再評估，台灣地區人民花很高門票看博物館的習慣還沒養成，尤其中南部地區看博物館的門票門檻還要壓低，看博物館的習慣需要培養，故宮才會推動國中小學生遊故宮專案播種。

吳密察指出，今年「百萬學子遊故宮」專案將以嘉義縣國中小學生為首波推動對象，提供學校至故宮南院來回接駁車、語導機、展廳導覽及文化體驗活動，建議學校安排3小時停留時間，並期待今年內嘉義縣所有國小學生都能參訪南院。