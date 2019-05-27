擺脫聲量頹勢 韓國瑜6月出招

2019-05-27 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



距離國民黨總統初選民調還有1個半月，不過高雄市長韓國瑜聲量卻持續下探。據透露，韓國瑜從6月會開始展現施政成績單，並將過去的政策想法更具體化；在造勢方面，除了民間幫韓舉辦的造勢活動外，韓國瑜不會離開高雄，因為「把市政做好就是最好的造勢」。

黨內人士分析，韓國瑜這段期間聲量下滑不外乎2個原因，第一就是黑韓的力量精銳盡出，對韓國瑜造成一定程度的傷害；第二則是韓國瑜大部分的時間都被綁在議會，又是新手市長，必須花更多時間準備詢答，相較過去有一點無法施展。不過韓現在已經逐漸熟悉議會運作模式，之後會抽出一些時間在市政績效上拿出更多表現和成績。

韓陣營表示，韓國瑜從6月份開始，會將施政成績單一張一張展現出來，既然要參加國民黨初選，韓已有這個決心把1天當3天用，他只能更努力更拼命，才能夠讓高雄市民知道，他並沒有因為被徵召去總統黨內初選而荒廢他應該有的工作。

至於造勢方面，除了民間幫韓國瑜舉辦的造勢活動以及陸續接受媒體專訪外，韓國瑜的大原則是不會離開高雄，因為市政就是他的主場，他不需要像其它參選人全國趴趴走，「把市政做好就是最好的造勢」。就算最後不得不去參加總統選舉，也才能取得高雄市民的諒解，所以他會努力拿出具體成績單。

對於議員質疑韓國瑜跑去參加造勢是落跑，韓陣營表示，韓國瑜會在不影響市政的情況下參加活動，而且參加的時間是周六，並沒有影響公務。