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微型企業違法擬免罰 立委批勞部帶頭「開後門」

2019-05-27 12:25聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部擬修正違反勞基法裁處罰鍰共通性原則，讓僱用勞工人數未滿5人的微型企業輕罰或免罰。立委蔣萬安今在立院衛環委員會痛批勞動部以企業規模大小作為免罰或輕罰的標準，變相帶頭告訴社會大眾微型企業不用尊重勞基法，雙方一來一往交鋒，勞動部長許銘春數度表示，「絕不接受這樣的說法！」強調若是惡意違法，對微型企業的裁罰絕不輕縱。

立委李彥秀表示，微型企業因人數少，勞工更可能受到不平等對待，也不敢站出來捍衛自身權益，勞動部一旦制定微型企業免罰或輕罰，恐影響勞工更加不敢出聲，權益無法被確實保障。

蔣萬安則不斷向許銘春提問，為何要以員工數未滿5人的微型企業作為勞基法免罰、輕罰的標準？許銘春說，未滿5人微型企業的定義來源是經濟部，部分微型企業因沒有專業人資，法遵能力差，容易不小心觸法，因此考量視違法情節輕重，予以減罰或免罰，但絕對沒有微型企業免罰這回事。

蔣萬安表示，這等於是勞動部帶頭告訴社會大眾，只要把企業切割成員工數5人、10人以下，就可以規避適用勞基法，這是勞動部修訂勞基法裁處罰鍰共通性原則會造成的問題，由勞動部帶頭示範勞基法如何開後門。

蔣萬安認為，微型企業若違法情節嚴重，理應加重處罰，不該以企業規罰作為處罰基準，如此將變相讓企業切割成5人以下事業單位，藉此規避勞基法。

許銘春反擊，指蔣萬安的說法誤導民眾，回問蔣萬安「有沒有看看其他條文？惡意違法會加重處罰啊」。她表示，因有地方政府反映，勞動部才會修正裁罰共通性原則，讓裁罰更符合比例原則。她說，況且行政罰法規範本來就有規範，不得因不知法而免罰，但可視其情節減輕或免罰，勞動部並沒有變更勞基法、行政罰法的原則，更沒有開後門。

許銘春表示，目前尚未有定案，接下來會召開公聽會，參酌各界意見。她個人絕不接受幫資方開後門這樣的說法。

立委蔣萬安今質詢勞動部長許銘春，批勞動部擬修正違反勞基法裁處罰鍰共通性原則，讓未...
立委蔣萬安今質詢勞動部長許銘春，批勞動部擬修正違反勞基法裁處罰鍰共通性原則，讓未滿5人的微型企業免罰或輕罰，是帶頭示範告訴社會大眾不用尊重勞基法。記者葉冠妤/攝影
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勞動部蔣萬安許銘春
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