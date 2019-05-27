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摃上館長稱他有七前科 李天鐸一周後首回應

2019-05-27 12:17聯合報 記者洪哲政╱即時報導

指控館長陳之漢有七項前科的國安局退役上校李天鐸，在館長出示良民證一星期後，今天上午打破沉默表示，無犯罪紀錄並非人人都可以看到，何況現今所有警察局，都被告知：嚴格執行偵查不公開的規定；而他因此遭到館粉長達一周在臉書以留言方式進行言詞霸淩、辱罵、誣陷，他蒐集達到犯罪條件的大約67件，均已截圖備用。他保留所有法律追訴期以內的控訴權力。

李天鐸今天透過臉書粉絲專頁，以「李天鐸對陳之漢館長的正式回應」為題貼文說：「2019年0520日，本人發表臉書文章：為贏得選舉，蔡英文用「國防布」當提款機「她瘋了嗎？」？天佑國軍！文內引述網路流傳消息，稱館長有七項前科，引發阿館於0521，直播節目中大加撻伐，並由館粉對本人臉書帳號，施以留言、言詞霸淩、辱罵、誣陷，長達一週之久」。

李天鐸表示，拜阿館之賜，0521他第一次全程觀看，所謂網紅阿館的直播節目，對於你的口條、言語反應、出口成髒駡粗話的方法，自我宣傳配合銷售行為的做法，實在令人嘆為觀止，受教不少，而且似乎都在無法可管的範圍內，是誰的問題呢？怪不得那麼多政客要去朝聖，蹭阿館啊！了不起啊！

李天鐸說，0521的直播，他做了所有錄音錄影記錄，阿館請律師要警察局，列印一份「無犯罪刑事前科紀錄」，實則根本沒有這種名詞的文件，結果0522出示一份「良民証」，電視新聞報導：阿館在98年有一項被判緩刑的犯罪記錄。有點常識的人都知道，良民證的用途？至於無犯罪紀錄並非人人都可以看到的，何況現今所有警察局，都被告知：嚴格執行偵查不公開的規定。其他？我就不用說了！

李天鐸表示，自從阿館521直播後，館粉對他：言詞侮辱、重複霸淩、謾罵者，他均已截圖留存，其中以0523（星期四），有篇留言威脅謂「明晚X點X分，你會遭到槍殺⋯」，此文已經令人心生恐懼，涉及刑事犯罪事實証據，請阿館對館粉多加宣導，避免犯罪。

李天鐸表示，謝謝阿館代為宣傳，他的臉書觸及人數達到第三高，接近8萬次，留言：2893次，多數重覆，達到犯罪條件的大約67件，均已截圖備用，第三天之後，政治網軍入侵，挑撥、分化、載紅帽，令人噁心之至！

李天鐸表示，他的軍人生涯，也包括陸戰隊士校：左營西碼頭的水上求生、射擊管道，四重溪小部隊戰術，他之所以嗆！這樣的統帥，為什麼選在陸戰隊和你巧遇？因為她頭綁「國防布、背掛賽羚羊」，鮮明侮辱現役軍人的形象，太令人記憶深刻，而陸戰隊又是以忠誠、驃悍、實在為標榜精神，實在難以想像，會受到蔡英文如比的眷愛？

李天鐸認為，以上重點回應，經過法律諮詢、查証，他的發文是引述網路消息，沒有查證及法律責任問題。反之：館粉以群毆霸淩、言語侮辱、恐嚇威脅，所留下的記錄，他保留所有法律追訴期以內的控訴權力，並請阿館代為幫忙約束，因為每個人都會老，我們不認為下流老人有什麼可恥？更何況退伍軍人，沒有我們以前賣命，一起保衛國家，會有今天嗎？大家都會老，我們也年輕過，只是現在不同了嗎？

他說，感謝這段期間，許多軍中、警、調、媒體、道上兄弟們的支持和鼓勵，我只想説一句話：天佑國軍！有關此一問題，希望大家就此為止，每個人都會在學習中成長，也變得強壯，這不是年齡問題，而是態度，大家共同分享。

國安局退役上校李天鐸。圖／取自李天鐸軍事論壇
國安局退役上校李天鐸。圖／取自李天鐸軍事論壇
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館長退伍軍人警察
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