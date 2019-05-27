51議員挺台參加WHA 蔡英文謝秘魯「最大規模聲援」

2019-05-27 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



世界衛生組織（WHO）連續3年未邀請我國參與世界衛生大會（WHA），蔡英文總統今接見「秘魯國會外交委員會主席卡拉瑞達夫婦」時，感謝卡拉瑞達不但寫信給她聲援我國加入WHA，並和其他51位秘魯國會議員共同連署，「這是最近幾年來，秘魯對台灣最大規模的聲援。」

蔡英文說，就像卡拉瑞達在信裡提到的，健康是基本人權也是普世價值，因此台灣2300萬人的健康福祉不該被刻意排除，且台灣在醫療公共衛生領域長期累積的成就，也應該向世界做更多的貢獻。

談到經貿部分，蔡英文表示，台灣跟秘魯之間橫跨廣闊的太平洋，不過都是APEC的一份子，也在APEC架構下持續展開許多的交流，期待透過卡拉瑞達及秘魯許多好朋友的努力，能從現在的基礎上發展出更密切的經貿關係，促成更多在國際事務上的合作。

蔡英文說，像是秘魯已經簽署跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），如果後續台灣可以加入，對於兩國貿易將有更顯著的成長，科技、教育、文化等領域也望有更頻繁的互動，這是雙贏的局面，就是可以共同努力的目標。