林濁水酸韓國瑜：「不是夢」太多了 繁族不及備載

2019-05-27 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜6月1日將參加凱道的「韓粉全國大會師」，有PTT網民爆料，韓國瑜6月1日的首場總統初選造勢，將以「我的未來不是夢」作為主題，民進黨新系大老林濁水今天則在臉書大酸韓國瑜，並洋洋灑灑幫韓列出太平島開採石油、貨出得去、自經區、高雄人口500萬等八大做夢，並酸韓國瑜「...『不是夢』的太多了，族繁不及備載。」

林濁水表示，韓國瑜6月1日誓師主題是「我的未來不是夢」，韓國瑜保證了眾多「不是夢」的未來，林則幫韓國瑜列出八大「不是夢」大酸韓國瑜，包括2020年，總統兼任行政院、總統在高雄辦公、內閣總質詢借用高雄市議會舉行；2021年，基於台灣不是聯合國會員的傑出條件，中美只好簽署承認台灣永久中立國協議。

另外，針對韓國瑜曾喊出太平島開採石油絕不是天馬行空，林濁水也天馬行空幫韓國瑜做夢，表示2022年，太平島石油開採成功産出1000萬噸；2023年，太平股票上市，股價飛漲；2023年，南南合作大成功，台灣農產品及農産加工出口菲律賓150億、越南120億、印尼500億。農產品出口總值占台灣出口25% ，羡煞日、韓、美、加。

另外，韓國瑜選前政見喊出，10年後高雄成為人口500萬的大城市，林濁水也幫韓做夢，表示2023年高雄市人口400 萬，估計2026年500萬達標，比預計早兩年；至於2024年，貨出去大成功，高雄港重新成為世界第六大港地位，超越香港，更令沒有任何10大港口的美、日，包括香港等，派人來台學習；2025年，自經區，把MIC商品組裝加值35%大成功，以MIT出口。台灣也成為世界商品末段組裝大國，恢復1980，90年代工王國榮光。