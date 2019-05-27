【重磅快評】謝長廷是柯文哲的最佳助選員

2019-05-27 12:14 聯合報 主筆室



日前台北市市長柯文哲結束四天的訪日行程，在這次柯P的訪日行程當中，最令人矚目的當是駐日代表謝長廷。

這四天以來，謝長廷不但擔任柯文哲的全程地陪，還和柯P兩人共穿日本武士盔甲象徵出兵，柯P離境時還送上「江湖險惡，請多珍重」八字籤文，最後還對柯P這次訪日打了80分，謝長廷對柯P無微不至的關懷，引發外界無限的政治想像。

謝長廷說：這是他和柯P之間的私人交情，只是，對照之前賴清德訪日時的若即若離，比較這次和柯文哲的形影不離，難道黨內同志的革命情誼，竟不如泛泛之交的個人私情，這讓人不禁懷疑謝長廷是否已經從「助日大使」轉向成為「助柯大使」？

然而，遙想去年底九合一大選時，柯文哲才和謝長廷的大弟子姚文智為了爭奪台北市長大位，而相互殺得不可開交，當時謝長廷還風塵僕僕的多次返台助選，還說姚文智並不孤單，他會與姚共同追夢，如今讓姚文智退出政壇之仇尚未雪恥，追夢者卻早已背棄弟子琵琶他抱了，讓人不禁懷疑謝長廷當時是真心在助選，還只是在打假球？

其實，鴨蛋再怎麼密，還是會有縫隙的，謝長廷與柯文哲在福島時，早已露出了口風，對於謝系之後會不會幫助柯陣營，他說：謝系早已解散，成為落花流水，只剩下他一人了。由此可見，在蔡英文執政這三年多中，以行政資源逐漸收編各派人馬，而在謝長廷被流放異域下更是鞭長莫及，讓謝系人馬早已分崩離析，連昔日的大弟子卓榮泰、阮昭雄都已倒向英派，這是謝長廷笑稱寫謝系相當矛盾，「多元自由」的主要原因。

此外，在這次民進黨內初選，有新潮流接班人之稱的賴清德，都被黨內鬥的奄奄一息、不成人形，想必謝長廷應該也是各人飲水，點滴在心頭吧！