朱立倫：希望館長對韓國瑜的誤解 能夠面對面化解

2019-05-27 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫今前往基隆大武崙工業區參訪，大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵、大武崙工業區廠商協進會總幹事張霖生、毅太企業董事長洪團樟、元璋玻璃鄭煥章總經理外，還有台玻公司纖維事業部總經理林嘉佑等皆到場，向朱立倫反映當前企業面臨之困境。

朱立倫回應，台灣各地工業區目前所遇到的問題，用地問題越來越嚴峻，他從102年提出工業區立體化，直到去年行政院終於通過，包括今天參訪的大武崙工業區，未來最高可以增加百分之五十容積，對企業在工業用地、廠房需求有正面幫助。以大武崙為例，基隆山區需要解禁，以回應地方需求，政府需要投入更多資源與配套措施，將水土保持與河川整治做好。產業界對於有桃園、新北治理經驗，很清楚知道產業界困境的朱立倫，都表示肯定，認為台灣現階段就是需要務實派、做實事不講空話的領導人。

朱立倫說，政府希望台商返鄉，但台商回來不要讓他們遭遇「五缺」問題，包括蓋工廠用地、用水、用電與人才資源等都要一項一項解決。水、電等問題需要台電公司與自來水公司充分調度，以穩健整個產業為第一優先。朱立倫舉例，目前水資源調度都還是使用舊思維，當農業逐漸轉型、工業化需求、農業與民生需求都需要重新分配。

媒體問到，對核二二號機正式重啟的看法，朱立倫回應，核電還是目前最重要的基載電力，2025年達成非核家園不可能，民進黨要認清事實，不要意識形態，缺電是國家安全問題，政府必須在民生與工業用電方面，都要確保能源足夠。

至於，館長針對國民黨與韓市長的批評，朱立倫說，館長也是他的朋友，館長有自己的看法與立場，但朱立倫也希望館長對韓市長的誤解，能夠面對面化解。