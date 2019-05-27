親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
桃機壅塞求解方
3C世代手機癮
政治
軍事
綜合

民進黨初選難產 選出令人信服的候選人才是重點

尷尬！ 議員抓包報告沒天母 柯文哲啞口無言

朱立倫：希望館長對韓國瑜的誤解 能夠面對面化解

2019-05-27 12:13聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

新北市前市長朱立倫今前往基隆大武崙工業區參訪，大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵、大武崙工業區廠商協進會總幹事張霖生、毅太企業董事長洪團樟、元璋玻璃鄭煥章總經理外，還有台玻公司纖維事業部總經理林嘉佑等皆到場，向朱立倫反映當前企業面臨之困境。

朱立倫回應，台灣各地工業區目前所遇到的問題，用地問題越來越嚴峻，他從102年提出工業區立體化，直到去年行政院終於通過，包括今天參訪的大武崙工業區，未來最高可以增加百分之五十容積，對企業在工業用地、廠房需求有正面幫助。以大武崙為例，基隆山區需要解禁，以回應地方需求，政府需要投入更多資源與配套措施，將水土保持與河川整治做好。產業界對於有桃園、新北治理經驗，很清楚知道產業界困境的朱立倫，都表示肯定，認為台灣現階段就是需要務實派、做實事不講空話的領導人。

朱立倫說，政府希望台商返鄉，但台商回來不要讓他們遭遇「五缺」問題，包括蓋工廠用地、用水、用電與人才資源等都要一項一項解決。水、電等問題需要台電公司與自來水公司充分調度，以穩健整個產業為第一優先。朱立倫舉例，目前水資源調度都還是使用舊思維，當農業逐漸轉型、工業化需求、農業與民生需求都需要重新分配。

媒體問到，對核二二號機正式重啟的看法，朱立倫回應，核電還是目前最重要的基載電力，2025年達成非核家園不可能，民進黨要認清事實，不要意識形態，缺電是國家安全問題，政府必須在民生與工業用電方面，都要確保能源足夠。

至於，館長針對國民黨與韓市長的批評，朱立倫說，館長也是他的朋友，館長有自己的看法與立場，但朱立倫也希望館長對韓市長的誤解，能夠面對面化解。

媒體也提到，國民黨其他參選人即將舉辦造勢活動，朱立倫則認為，造勢方式勞民傷財，目前都還是黨內初選，且大家都是同志，這樣會造成黨內同志跑很多場，其實並不需要如此。他還是主張大家提出政策、拜訪基層，讓支持者看看誰能真正解決問題。

新北市前是張朱立倫與館長。圖／朱立倫辦公室提供
新北市前是張朱立倫與館長。圖／朱立倫辦公室提供
分享

朱立倫館長
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

質詢罵王世堅「垃圾」 柯Ｐ引法條道歉：答覆超出範圍

2019-05-27 09:58

謝銘洋曾酸台大沒教好馬英九 陳建仁救援不讓問

2019-05-27 10:59

董念台：妙天館長出頭天 另類神棍大玩政治遊戲

2019-05-27 09:25

摃上館長稱他有七前科 李天鐸一周後首回應

2019-05-27 12:17

51議員挺台參加WHA 蔡英文謝秘魯「最大規模聲援」

2019-05-27 12:15

林濁水酸韓國瑜：「不是夢」太多了 繁族不及備載

2019-05-27 12:14

【重磅快評】謝長廷是柯文哲的最佳助選員

2019-05-27 12:14

韓國瑜圖樣水溝蓋？民進黨里長打造的

2019-05-27 12:08

韓國瑜將參加凱道大造勢 朱立倫酸勞民傷財 讓同志趕場

2019-05-27 12:02

【重磅快評】權力保衛戰 英系監委大跳表忠舞

2019-05-27 11:47

再酸韓國瑜 柯Ｐ：我身體較好 該上班還是會上班

2019-05-27 11:41

高高行院長楊惠欽獲提大法官 專精稅法無官架子

2019-05-27 11:40

被監察委員鎖定壓力大 法官自請辭職獲准

2019-05-27 11:39

選定了！國民黨台南市議員蔡育輝宣布參選立委

2019-05-27 11:36

大法官提名人選蔡宗珍 研究德國黨產法制

2019-05-27 11:06

用醫生身分幫「核食」背書？柯Ｐ：科學問題、科學解決

2019-05-27 11:05

大法官提名人謝銘洋 太陽花學運曾說：沒把馬英九教好

2019-05-27 10:34

曾永權將如期參加海峽論壇 國共論壇仍是未定論

2019-05-27 10:16

司法院秘書長呂太郎獲提名大法官 法界不意外

2019-05-27 10:11

蔡英文最新提名大法官 呂太郎、蔡宗珍入列

2019-05-27 09:57

大法官職司解釋憲法等權 釋憲效力不容動搖

2019-05-27 09:35

監委調查重啟核四公投案 中選會：依法辦理

2019-05-27 09:33

明審李進勇人事案 國民黨團堅反到底

2019-05-27 00:21

總統明提名4位大法官 學界法界名望人士在這裡

2019-05-26 23:42

新北立委一選區／淡北道路自己救 洪孟楷爭取連署

2019-05-26 23:38

賴清德上益智節目 答對蠟筆小新的爸爸叫廣志

2019-05-26 21:58

賴清德與郭子乾上益智節目 敗在天龍八部這題

2019-05-26 21:22

擬轉型為婦聯黨？ 婦聯會駁斥

2019-05-26 20:26

後援會指綠羞辱軍公教 政院駁斥：郭台銘應立即道歉

2019-05-26 19:09

立院28日處理中選會主委人事案 綠盼藍理性

2019-05-26 16:46

蘇啟誠輕生謝長廷置身事外 林郁方批：吃立院豆腐

2019-05-26 16:04

南三陸町謝台 柯文哲：醫院充滿台灣人的愛

2019-05-26 15:49

砍考試委員人數 王金平：執政後改回來

2019-05-26 15:42

雷倩駁斥婦聯會將轉為政黨 正尋找其他出路

2019-05-26 15:40

看日本災後重建 柯文哲：台灣政策常轉彎

2019-05-26 13:19

祝福柯文哲心想事成 謝長廷：江湖險惡請多珍重

2019-05-26 12:59

郭台銘參拜天公壇 請玉皇大帝把貪官汙吏抓出來

2019-05-26 12:47

藍綠白聲量「三腳督」 蔡續打總統任務

2019-05-26 12:00

日方釋出「總統級關心」 柯信心大增

2019-05-26 11:56
看更多

熱門文章

韓國瑜聲量正轉負關鍵字：「五點聲明」

2019-05-26 13:19

館長轟韓國瑜「騙子」 表態2020只挺國民黨這些人

2019-05-26 19:22

孫大千列舉蔡英文對台十大傷害 再做一任回天乏術

2019-05-27 08:08

漢光演習今晚彰化段三階段封閉 軍事迷高價買VIP位備戰

2019-05-26 15:16

韓、郭搶攻網路聲量！這人一旁看戲 為何聲勢竄回高峰

2019-05-27 09:00

桃機機坪塞爆 飛機委屈滑行道過夜

2019-05-27 00:33

紓解桃機壅塞 中南部機場宵禁喊鬆綁

2019-05-27 00:18

郭台銘批故宮南院養蚊子 蔡英文回酸：別只看到蚊子

2019-05-26 18:10

林濁水問郭台銘：一旦當選 要恢復軍公教原替代率？

2019-05-27 08:08

總統初選燒進校園 「複製韓冰」會成燎原火？

2019-05-27 08:00

質詢罵王世堅「垃圾」 柯Ｐ引法條道歉：答覆超出範圍

2019-05-27 09:58

郭台銘網路聲量快速攀升 郭：我有信心攀到第一

2019-05-26 17:09

郭台銘與民搏感情 2000份餐點秒殺

2019-05-26 13:35

郭台銘稱綠營以「米蟲」羞辱軍公教 政院：偏激不實

2019-05-26 19:00

蔡英文最新提名大法官 呂太郎、蔡宗珍入列

2019-05-27 09:57

蔡酸別只看到蚊子 郭台銘：遊客少幾十萬當然只看到牠

2019-05-26 21:11

韓國瑜初選造勢我的未來不是夢 徐永明酸：天天惡夢

2019-05-26 13:15

兩難卡關…大園海軍基地 救急破局

2019-05-27 00:39

總統明提名4位大法官 學界法界名望人士在這裡

2019-05-26 23:42

北部7縣市萬安演習 高速路「可下不可上」

2019-05-27 00:24

大法官提名人謝銘洋 太陽花學運曾說：沒把馬英九教好

2019-05-27 10:34

韓國瑜誓師 王金平：他辦他的！盼金平之友會遍地開花

2019-05-26 12:32

新聞眼／拚觀光？夜難眠？機場宵禁鬆綁 民意拔河

2019-05-27 00:24

郭台銘說「蚊子大」故宮：南院景觀已有很大差異

2019-05-26 22:31

北部今下午1點半到2點萬安演習 人車及高鐵管制

2019-05-27 00:35

六一凱道大會師 韓粉喊贏回庶民政權

2019-05-27 00:19

郭台銘後援會批綠羞辱軍公教 民進黨：不實指控

2019-05-26 13:17

郭台銘市場掃街付錢不找零 「2300萬人都賺錢」

2019-05-26 13:00

影／柯文哲深夜返台 粉絲熱情接機

2019-05-27 00:19

柯文哲想師法德川家康 名嘴分析「他想等天下」

2019-05-26 19:18

董念台：妙天館長出頭天 另類神棍大玩政治遊戲

2019-05-27 09:25

蘇啟誠輕生謝長廷置身事外 林郁方批：吃立院豆腐

2019-05-26 16:04

陳菊上月造訪憂心初選 李登輝：民進黨要爭取人民認同

2019-05-26 19:05

影／要優先為朴子拚經濟！ 郭台銘稱讚年輕女市長

2019-05-26 12:39

韓國瑜六一台北造勢 朱立倫：勞民傷財

2019-05-27 11:15

嘉義隔空開槍…蔡英文諷看蚊不看展 郭台銘批缺執行力

2019-05-26 23:54

五人小組有人挺郭黑韓？韓國瑜：希望超然公正

2019-05-27 11:11

劉世芳：中執會若要表決 五人小組先公開協調過程

2019-05-26 16:32

影／大團結！蔡英文訪嘉義縣不分派系都到場支持

2019-05-26 18:08

參選是為團結藍軍 周錫瑋：會去跟參選人聊聊如何團結

2019-05-26 18:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top