韓國瑜圖樣水溝蓋？民進黨里長打造的

2019-05-27 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市新興區德生里最近出現印有龍鳳、高市長韓國瑜牽著狗的圖樣的金色水溝蓋。圖擷自高雄點Kaohsiung.臉書粉絲專頁。 分享 facebook

高市新興區德生里最近出現印有龍鳳、高市長韓國瑜牽著狗的圖樣的金色水溝蓋，為民進黨籍里長吳三雄催生打造。韓國瑜說，不管各種符號、圖案、設計，如高雄人覺得高雄發大財很開心，願意在各方面表達，他都樂觀其成。

對於金色水溝蓋，里長吳三雄表示，希望韓看到能認同，多採用他設計好用的水溝蓋。對有網友批他拍馬屁，他強調不可能，因自己是民進黨員、高市黨部執委，只是希望市長看了能多推廣使用。

韓國瑜上午在議會受訪表示，該名里長是民進黨籍，也講得很清楚，「不管各種符號、圖案、設計，如果高雄人大家都覺得高雄發大財，覺得非常開心，也願意在各種方面表達，包括小物等，我是樂觀其成，且他跟政治上支持我一點關係都沒有，因為他是民進黨籍，他也講得非常清楚。」 高市長韓國瑜上午在議會受訪。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

【中央社／台北27日電】高雄市新興區巷弄出現金色水溝蓋，上印有高雄市長韓國瑜Q版圖像、龍鳳等，網友諷刺「貴氣」、拍馬屁，催生水溝蓋的里長吳三雄今天說，這防蚊水溝蓋已換5塊，會視外界反應再換。

高雄新興區福建街、金門街巷口，最近新更換了幾塊金色的水溝蓋，蓋面上印有Q版韓國瑜和柴犬及一龍一鳳圖案，引發熱議，有網友諷刺「很貴氣」，拍馬屁，又像冥紙。

擔任第五屆里長的新興區德生里里長吳三雄受訪表示，為防治登革熱，他於2010年發現傳統鐵鑄的水溝蓋有蚊蟲進出等問題，研發以鋼材又密封的防蚊和防臭味水溝蓋，陸續裝設在里內巷弄。

吳三雄表示，第一批研發改進的水溝蓋為粉紅色，已更換200多個，10多天前「創新」想出把原來粉紅色水溝蓋的蓋面改噴成金黃色，回應韓國瑜「高雄發大財」口號，先做了五個水溝蓋更新，希望能推廣使用，目前將視外界反應再陸續更換。

吳三雄說，他是民進黨高雄市黨部執委，不必要去拍馬屁，且因水溝蓋使用量多，目前每塊造價由新台幣2400多元降至約1800元，改噴金黃色的花費不多。曾自掏腰包先做粉紅色水溝蓋，後來由區公所以公務預算逐年汰換。

高雄市新興區公所社經課表示，目前未接獲新的金黃色水溝蓋改噴顏色等相關經費申請案。

不過，環保局清潔隊人員指出，溝渠相當長，如果在這個里的區段裝設這個所謂可防蚊蟲進出的水溝蓋，跨區里後未裝設，仍有防治的疏漏處。

韓國瑜於市議會備詢後接受媒體聯訪表示，吳三雄是民進黨籍也很清楚表示，希望高雄發大財；不管是什麼符號或圖案，只要大家開心，都樂觀其成。