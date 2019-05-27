【重磅快評】權力保衛戰 英系監委大跳表忠舞

2019-05-27 11:47 聯合報 主筆室



監委田秋堇。本報資料照片 分享 facebook

因質疑公投案審議未開聽證會，監委要查中選會處理擁核人士發起的「重啟核四」公投案是否有疏失。說巧不巧，主查的三位監委田秋堇、趙永清和楊芳玲，率皆是蔡英文總統前年才補提名的「英系監委」。其間政治動機，耐人尋味。

去年九合一大選，「以核養綠」公投過關，此次擁核方又提出了兩個公投案，其中「核能減煤」案遭中選會技術性駁回，只剩下「重啟核四」案。其實在去年九合一選前，也有民眾發起重啟核四公投，與此次的提案主文幾乎一模一樣，已在中選會完成審議程序。若要再來一次，才是刻意刁難。監察院不去查「核能減煤」公投為何被封殺，竟查一個通過審查的案子，難道監察院對人民行使直接民權也有意見？

不過回顧去年蔡總統補提名11位監委以來，「英系監委」相關爭議就不斷。陳師孟不斷「辦藍不辦綠」，「拔管案」只針對管中閔不管教育部失職，甚至在通過對前教育部長吳茂昆的彈劾案後提出「不同意見書」，在年改釋憲案與「馬系監委」對峙，近來為了「段宜康吞曲棍球」案，彈劾審案法官，其他監委調查我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案，糾正外交部，英系監委也糾集同黨痛斥「憑空臆測」，其為現任政府護航，已經到了毫不遮掩的地步。

監察院自成立以來，爭議頗多。間接選舉時代，有牽涉黑金與地方派系政治之議；修憲後全由總統提名，則有政治酬庸、打蚊子不打老虎之譏。但觀諸歷史，卻從未如現在以「政治掛帥」這麼鮮明過。過去國民黨執政時期，還提名了黃煌雄、康寧祥、錢林慧君等綠營人士。但蔡總統的補提名，卻全從政黨傾向考量，而無專業思考，是讓監察院成為政治鬥爭場域的主要原因。

當然，英系監委們之所以不斷大跳「表忠舞」，恐怕也和維護自身權力有關。這些補提名的監委，和其他監委一樣，任期都到明年八月底為止。一旦民進黨失去政權，以其政治掛帥、甘為打手的種種作為，恐怕很難再擔任監委一職。要延續權力，沒有別的選擇，就是和民進黨政權綁在同一條船上。

監察權淪落至此，當然是一個可悲的結果。不過可悲之外，更可怕的是，如果民進黨政權延續，這種表忠型、打手型監委，將從11個暴增為29個。想來，就讓人不寒而慄。