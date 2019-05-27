再酸韓國瑜 柯Ｐ：我身體較好 該上班還是會上班

2019-05-27 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



曾在訪日期間酸高雄市長韓國瑜近來「政治一百分、經濟零分」的台北市長柯文哲，昨結束4天訪日行程返台，今一早就到市議會針對北市商圈沒落等議題進行專案報告。不過市議員張斯綱質疑，柯文哲酸韓國瑜「政治一百分」，但柯文哲近半年來四處趴趴走，政治又是幾分呢？

對此，柯文哲則笑說「我身體比較好」，該上班還是會上班，昨晚12點多睡覺，今天質詢還是站得好好的。柯文哲此舉，也被外界解讀是在暗酸韓國瑜時常因身體因素請假。