被監察委員鎖定壓力大 法官自請辭職獲准

2019-05-27 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法官出身的監察委員蔡崇義彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔，引發司法體系反彈，同時間，台北地院也召集自律會議討論院內張姓法官的適任性。據了解，台北地院院長黃國忠在自律會議中表示，自律會議的召開與監察院有關，消息擴散後，基層人心浮動。

台北地院已陸續召開自律會議討論相關法官的適任性，其中，張姓法官與之前在「法官論壇」發言惹議的陳姓女法官均在列，黃國忠於會中指召開會議有來自監察院的因素。

對此，台北地院院長黃國忠說，張姓法官的自律案，是監察院行文台北地院調取資料，主要是要了解張姓法官為何連續職務被評定為不良好，不過，根據司法院訂頒的各級法院法官自律委員會實施要點，會議內容不能對外公開。

據調查，張姓法官2017、2018年曾因職務被評定不優良，但後來經過多次處分，工作表現已有改善，此番台北地院討論張姓法官的「舊」事來做為「新」的可能懲處，令張感覺針對性高、被重覆處分，他萌生辭意，已向台北地院遞辭呈獲准。