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民進黨初選難產 選出令人信服的候選人才是重點

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選定了！國民黨台南市議員蔡育輝宣布參選立委

2019-05-27 11:36聯合報 記者謝進盛╱即時報導

國民黨台南市議員蔡育輝上午在台南市議會民治議事廳正式宣布投入第一選區立委，會場湧入數百名熱情鄉親，一聲聲「蔡育輝凍蒜！」聲勢浩大。

包括國民黨議員林燕祝、王家貞、方一峰、尤榮智、蔡淑惠、林美燕、曾美雅及無黨籍市議員周奕齊等人都到場力挺，而原本要出席的議長郭信良臨時缺席，與會議員們一致肯定蔡育輝多年來捍衛台南溪北鄉親權益、打拚，與會鄉親也高喊蔡育輝凍蒜，誓言一定要送入立法院。

「拜託！給國民黨一個機會！」蔡育輝說，從去年底當選市議員以來，就有許多鼓勵他選立委，支持者要他要怯戰，要勇敢站出來，為溪北的未來打拼拚。

他說，長期以「為民權益敢大聲」、熱心為民服務，曾獲民間監督團體「台南新芽協會」所做第二屆議員評鑑第1名榮譽，在本屆市議員選舉中獲得第一選區最高票的肯定。

蔡育輝說，連任市議員後持續加強為民服務等工作，帶領國民黨籍市議員強烈抗議房屋違法追溯調漲，全市舊屋從今年7月起漲幅歸零，目前展開追討市府違法超收的42億餘房屋稅。他也成功爭取市府調降溪北地區的地段率，讓溪北的店家繳稅基準得到更公平務實的計算，減輕人民的負擔。

面對選民不斷勸進投入立委，蔡育輝說，日來十分掙扎，他不是怯戰，但至親好友都認為民進黨選舉只會用「奧步」抹黑，不想看到他和服務團隊那麼辛苦。就像這次立委選舉，民進黨早已鎖定他為競爭對手，不斷發動網軍對他進行人身攻擊，確實是讓人防不勝防，令人非常憤怒。

他指出，過去台南包括溪北的第一選區立委在內，不管是否有表現，只要獲民進黨提名，就是當選的保證，但綠營「完全執政」20多年，民眾給民進黨那麼多機會，溪北地區卻越來越沒落，因此選民希望立委換黨換人，使溪北地區免於被邊緣化的命運。

蔡育輝強調，他當選5屆議員，專業問政，全心全意為地方服務，這次決定站出來爭取第一選區立委，希望選民支持，讓他為溪北打拼，為鄉親服務。

熟稔地方政壇人士說，下屆台南第一選區立委選情，藍綠都有亟待整合難題，綠營出線的賴惠員，此次立委初選與競爭對手顏純左、葉宜津、李退之廝殺激烈裂痕待化解，蔡育輝還得與國民黨台南新營黨部主委顏東益爭取提名，藍綠都先完成黨內整合，勝算機會才會更大。

國民黨台南市議員蔡育輝上午宣布投入立委選舉。記者謝進盛/攝影
國民黨台南市議員蔡育輝上午宣布投入立委選舉。記者謝進盛/攝影
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大批熱情支持者出席力挺。記者記者謝進盛/攝影
大批熱情支持者出席力挺。記者記者謝進盛/攝影
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國民黨台南市議員蔡育輝上午宣布投入立委選舉。記者謝進盛/攝影
國民黨台南市議員蔡育輝上午宣布投入立委選舉。記者謝進盛/攝影
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