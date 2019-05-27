大法官提名人選蔡宗珍 研究德國黨產法制

2019-05-27 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



大法官被提名人，左起謝銘洋、楊惠欽、蔡宗珍、呂太郎。記者賴于榛／攝影 分享 facebook 總統府今對外公布名單，司法院祕書長呂太郎及考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院院長楊惠欽、台大法律系教授謝銘洋將獲提名為大法官。蔡宗珍2016年上任後，隔年突然修改律師考試錄取門檻，引起學生連署抗議；另她對於德國轉型正義有所研究，撰寫過《德國統一後處理東德時期黨產之法制析論》。

民進黨政府制定「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例 」，以實現轉型正義。但引來國民黨及相關團體嚴重反彈，認為侵害政黨存續，有違憲疑慮。

除監察院聲請釋憲，被司法院大法官予以不受理之外，台北高等行政法院合議庭也就中投、欣裕台被認定為國民黨附隨組織案及婦聯會被認定為附隨組織案，兩案各別聲請釋憲，並裁定在大法官作出解釋前停止審理。

合議庭認為，政黨存續保障，應屬憲法保留，關於政黨財產的移轉、禁止等事項，乃重大影響政黨存續，由僅具法律位階的黨產條例予以規範，顯然違反憲法保留；以及黨產會經由聽證程序，作成處分禁止、移轉政黨及附隨組織的財產，侵犯司法權，違反權力分立及正當法律程序。

我國黨產條例有部分參考德國清查前東德共黨黨產立法經驗，擁有德國慕尼黑大學法學博士的蔡宗珍，在這方面有所研究，撰寫過《德國統一後處理東德時期黨產之法制析論》。

她曾受訪表示，兩德統一後，新德國進行的清查黨產工作包含回復現狀，還給人民，例如在統一條約中明定，所歸還國家的黨產，必須適用於東德地區的經濟重建，也就是「專款專用」原則。

列入清查時間，是從東德建國起始，到1989年10月7日的「基準日」，這中間屬於政黨或相關附屬組織的財產，都必須進行清算與交付信託。

為避免政黨趁機脫產，如果是基準日後取得的政黨財產，是屬於基準日前的「替代財產」，例如透過非法變賣洗錢等「惡意脫產」方式，也必須納入清查範圍，但不會向第三者追討，除非可以證明彼此間有通謀行為。

她強調，訂定「基準日」非常重要，因為類似這種財產清算或正義重建行為，不能也不是針對「人」或「法律行為」，而是針對財產本身，講白一點就是，如果在「基準日」的前一天，財產轉手，政府原則上已不能夠再要，這才符合法治國的原則。