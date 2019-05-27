用醫生身分幫「核食」背書？柯Ｐ：科學問題、科學解決

2019-05-27 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨結束4天訪日行程返台，今一早赴議會進行專案報告。不過由於柯文哲訪日時，不僅前進福島核災區，大啖核食外，對於台灣禁止福島五縣市地區農漁產品進口一案，明確表態「科學問題、科學解決」，引發熱議，「核食」議題也成為今天專案報告質詢的焦點之一。

市議員陳重文詢問，柯市長在日本宣稱核災食品很安全，你的論調已經背離去年的公投決議，若當選總統，是否會重新開放核食進口？

對此，柯文哲說，這問題和選總統無關，台灣要國際化，和世界接軌，卻不用美國、歐盟的標準，反而讓我們看起來很奇怪。所以就是按照科學基礎，以美國、歐盟的標準下上做調整，不能說不管就全都禁止進口，這很奇怪，日本政府對這個也非常感冒。

不過市議員汪志冰提醒，不僅去年七百萬人公投決議禁止核食進口，106年5月，議會三讀通過食安法自治條例，禁止核食進入台北市，違者罰20萬元，柯市長在日本的時候，難道沒有和日方說到這一點嗎？

柯文哲說，這也是自己對公投的最大批評，公投應該要事先討論，而不是投票，核災區食品當然不要進來，但不是永遠都是核災區，所以科學問題、科學解決。