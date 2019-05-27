謝銘洋曾酸台大沒教好馬英九 陳建仁救援不讓問

2019-05-27 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



副總統陳建仁今主持「108年司法院大法官被提名人介紹記者會」，4名新大法官人選當中，現職為台大法學系教授的謝銘洋曾在太陽花學運時期酸說台大沒有教好馬英九，但媒體提問此話是否過當或符合事實時，陳建仁拿起麥克風救援，表示未來提名人會到立法院接受立委審議，今天僅就審薦過程做問答。

大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期將於9月30日屆滿，經審薦小組討論後，今提出4名人選，性別比例為2男2女，兩名女性為59歲的楊惠欽，現職為高雄高等行政法院法官兼院長，專長是行政法類、財經法類，學歷為政大法學碩士；53歲的蔡宗珍，現職為考選部長，專長為憲法類行政法類，學歷德國慕尼黑大學法學博士。

另外兩名男性則是61歲的謝銘洋，現職為台大法學系教授，專長為財經法類、民事法類，最高學歷德國慕尼黑大學法學博士，主要經歷為律師、法學院院長；60歲的呂太郎，現職為司法院秘書長，專長為民事法類，國立中興大學法學碩士，主要經歷為司法院人事處長。

其中謝銘洋曾在太陽花學運時期酸說台大沒有教好馬英九，媒體提問這句話是否過當或是符合事實，謝銘洋聽後表情有些尷尬，陳建仁則拿起麥克風救援，他說，今天是報告被提名人如何在審薦過程遴選出來，未來被提名人將到立法院接受立委審議，今天還是就審薦過程做問答，結束這題提問。

另外，針對民團質疑這回審薦時間只有16天過於倉促，是否有口袋名單等質疑，陳建仁表示，過往審薦時間落在15到24天，這次16天正好落在這中間，考量是因為電子網路的消息傳播很快，運用媒體、網路等多元推薦的方式來發布消息，也函請機關團體推薦，幾乎是一天之內就將消息傳遞出去。