大法官被提名人謝銘洋太陽花學運曾說：沒把馬英九教好

2019-05-27 10:57 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



針對大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發和湯德宗將於9月30日卸任，副總統陳建仁今天主持「108年司法院大法官被提名人介紹」記者會，介紹由蔡英文總統提名的大法官人選，包括司法院秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院院長楊惠欽、台大教授謝銘洋，人選將送立法院同意。