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柯文哲偷罵王世堅「垃圾」 向議會表達歉意

2019-05-27 10:35聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

北市柯文哲日前偷罵市議員王世堅「垃圾」，柯文哲上午赴議會進行專案報告，藍綠皆揚言要杯葛，要求道歉。 柯文哲向議會表達歉意後，開始進行專案報告。

台北市長柯文哲日前偷罵市議員王世堅「垃圾」，柯文哲上午赴議會進行專案報告，藍綠皆...
台北市長柯文哲日前偷罵市議員王世堅「垃圾」，柯文哲上午赴議會進行專案報告，藍綠皆揚言要杯葛，要求道歉。 柯文哲向議會表達歉意後，開始進行專案報告。記者林伯東／攝影
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