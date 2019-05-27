曾永權將如期參加海峽論壇 國共論壇仍是未定論

2019-05-27 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



第十一屆海峽論壇訂於6月15日登場，國民黨將由副主席兼黨祕書長曾永權率團與會。曾永權今受訪表示，海峽論壇預定在6月15、16日舉行，手續正在辦理之中，他會如期參加。

曾永權說，過去他曾參加過第三屆海峽論壇，這是第十一屆，中間隔了8、9年。他也指出，海峽論壇是海峽兩岸基層的交流，他認為常有意義，會如期去參加。