司法院秘書長呂太郎獲提名大法官 法界不意外

2019-05-27 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



民國108年司法院大法官被提名人呂太郎。記者胡經周／攝影 分享 facebook

民國108年司法院大法官被提名人謝銘洋。記者胡經周／攝影 分享 facebook

大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發和湯德宗將於9月30日卸任，蔡英文總統今提名司法院秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院院長楊惠欽、台大教授謝銘洋擔任大法官，人選將送立法院同意。現有的15名大法官中，逾半、有8名是前總統馬英九所提名。

羅昌發和湯德宗出身學界，而陳碧玉、黃璽君原本是法官，依慣例而言，接任者也會也來自相同領域，且兼顧性別平衡。而陳碧玉、黃璽君各來自民事與行政訴訟，由呂太郎、楊惠欽出線並不令人意外。

呂太郎是中興大學法研所碩士，司法官訓練所司法官班第24期結業，歷任台中地檢署檢察官，司法院人事處處長、南投地院院長、台灣高等法院庭長、法官學院院長等職，熟稔民事訴訟法。因秘書長為司法院發言人，呂也經常在媒體上替大法官說明釋憲結果、宣傳司法院政策。

呂1994年擔任台中地院法官時，曾參與「司法改革入憲」行動，當時他與另9名法官代表向國民大會請願，提出法官自治、司法預算獨立提出權等訴求，打破過去司法界給人的刻板保守印象。

呂太郎是早期推動司法改革的「改革派」法官代表性人物之一，因爭取法官獨立審判空間，獲本月5日逝世的前司法院長施啟揚賞識。呂常表示，只要人民的權利未獲保障，政府就有義務協助，不管當事人是不是社會上的少數。

民國108年司法院大法官被提名人楊惠欽。記者胡經周／攝影 分享 facebook