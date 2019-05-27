質詢罵王世堅「垃圾」 柯Ｐ引法條道歉：答覆超出範圍

2019-05-27 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前赴議會針對大巨蛋、雙子星等開發案進行專案報告時，卻在市議員王世堅質詢結束時，小聲罵了一句「垃圾」引發藍綠強烈不滿，議長陳錦祥更裁示柯文哲不道歉，就不專案報告。為此，柯文哲今再赴議會針對北市商圈發展等進行專案報告前，引用台北市議會議員質詢辦法第七條致歉，不過也強調希望議員、官員詢答能以公平對等的方式代之。

柯文哲今赴議會專案報告，報告前國民黨市議員陳重文率先喊出權宜問題，認為之前在議會質詢，王世堅罵了「俗辣」，柯市長卻偷罵對方「垃圾」，北市府、市議會淪為黑社會兩大幫派，口頭暴力，以暴制暴，這是非常不恰當的，希望柯市長在報告前，先向議會道歉。

不滿日前因國民黨團提案訂定重陽敬老金自治條例，柯文哲卻酸說「賣黨產來發」，國民黨團秘書長應曉薇則提到，國民黨在努力恢復重陽敬老金，柯市長拿黨產開什麼玩笑，這不夠尊重議會，也不夠尊重國民黨，很多話不能這麼說，就像前議長吳碧珠提醒的「管好自己的嘴巴」，府會關係真的很重要，「我們沒有這麼討厭你，但請你的網軍也不要這麼討厭我們」。

國民黨市議員羅智強表示，市議員質詢尖銳，造成柯市長不舒服所以回擊，但其實可以學鴻海集團董事長郭台銘奈樣子「正向思考」。之前郭台銘就曾向王世堅說「請你以後多多罵我」，因為王世堅的外號是「扶龍王」，這就是正向思考。

羅智強表示，況且柯文哲之前還說要幫市議員打分數，王世堅要被打零分，但市議員是監督者，只有監督者打被監督者的分數，柯市長的心態應該要稍微調整一下。

對此，柯文哲表示，首先要和議員表達歉意，上周五北市府也已正式發函亦會道歉，強調自己上周專案報告，未遵守台北市議會議員質詢辦法第七條，市長及各單位首長，對議員質詢之答覆，不得超出質詢範圍，這點要表達歉意。