董念台：妙天館長出頭天 另類神棍大玩政治遊戲

2019-05-27 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



討債名人董念台。本報資料照片 分享 facebook 高雄市長韓國瑜6月1日將出席韓粉的凱道誓師大會活動，活動路權則是由妙天禪師旗下的「博愛基金會」申請。討債名人董念台今天在臉書以「另類神棍」為題發表看法，董表示，妙天算是轉型最成功的神棍，除了經營靈骨塔外，也投資不少事業，已不需要在第一線「招搖撞騙」！至於館長，一個小混混出身，竟然可以玩到「網紅兼政治神棍」，更玩成政客「拜碼頭」的重點之站。

董念台表示，妙天本事還真大，結合了王金平的力量，又有蔡正元替他操盤，也能在台灣生出一股政治力量。若再從「府前誓師」造勢大會，可以看出妙天些許的政治實力。如以十萬人為基準，可能韓粉不到三萬人，其他多是動員而來。這點韓國瑜團隊應該是很清楚。

董也提到館長，他說，從這幾天「打韓」轉向到國民黨的高層，即可得知韓已與館長達成「默契」，真不知道是社會悲哀？仰或是韓國瑜已墮落到不值得同情。他表示，館長不簡單，除了唬弄藍綠紅白外，心中所屬的是蔡英文，只要透過他自己的族群私訊，可能除蔡以外，沒有哪個侯選人占得到便宜！

董提到，台灣還真是好玩，神棍也能有出頭天。小混混也能左右政客來燒香。真不知道「那一掛」想選舉的人，腦袋裡裝的是什麼？難道為了選情而失了格，真是沒出息啊！