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總統明提名4位大法官 學界法界名望人士在這裡

2019-05-26 23:42聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

4位大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期至9月30日屆滿，蔡英文總統27日將提名人選；若人事案送立法院通過，蔡系大法官人數將一舉躍升為11人，超越前總統馬英九提名的8位現職大法官。

知情人士透露，任期將至的4人為2男2女，其中2法官、2學者，新任大法官人選極可能維持現有男女比例，並參考4人擅長領域，維持2實務、2學者的平衡。

這次審檢辯學各界踴躍推薦了上百位大法官人選，司法院秘書長呂太郎獲得機關推薦，行政法院系統推薦最高行政法院庭長吳東都及高雄高等行政法院院長楊惠欽。另外，最高法院推薦法官魏大喨。

吳東都除了有法官學會推薦，也有多個民間團體大力推薦。楊惠欽身為女性又長期在南部服務，裁判品質深受基層好評，是熱門人選。

學界人選中，呼聲高的有考選部長蔡宗珍、台大法學院院長謝銘洋，台大教授林明鏗、李建良也獲不少人推薦。檢察體系部分，法務部跟檢察官協會均推薦最高檢察署檢察官朱富美。

此次任期屆滿的大法官羅昌發，當初是以台大法學院長身分被提名，陳碧玉是民庭法官，黃璽君是行政法院系統，因此新提名人選可望以這些相關系統為主。

另一位屆滿的大法官湯德宗，是遞補原被提名的最高法院女庭長邵燕玲。邵當初獲提名後因爆出判決曾引發白玫瑰運動爭議，後來主動請辭大法官提名，馬英九總統才補提名來自學界的湯德宗。

大法官目前共有15位，馬英九提名大法官8位，蔡英文提名7位，其中司法院長許宗力與副院長蔡炯燉不受8年任期保障。此次提名4人，如維持2男2女，2學界2實務界，實際上是減少一位女性，也縮減實務界名額。

大法官陳碧玉（左二起）、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期將在9月30日屆滿。圖／聯合報...
大法官陳碧玉（左二起）、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期將在9月30日屆滿。圖／聯合報系資料照
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立法院在2011年6月行使大法官被提名人同意權投票。圖／聯合報系資料照
立法院在2011年6月行使大法官被提名人同意權投票。圖／聯合報系資料照
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四位大法官陳碧玉（左起）、黃璽君、羅昌發、湯德宗，他們的任期將在9月30日屆滿。...
四位大法官陳碧玉（左起）、黃璽君、羅昌發、湯德宗，他們的任期將在9月30日屆滿。圖／聯合報系資料照
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