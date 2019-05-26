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賴清德上益智節目 答對蠟筆小新的爸爸叫廣志

2019-05-26 21:58聯合報 記者丘采薇╱即時報導

行政院前院長賴清德。本報資料照片
行政院前院長賴清德。本報資料照片
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行政院前院長賴清德稍早與模仿他的藝人郭子乾一起到「台視17Q」益智遊戲節目直播進行挑戰，兩人一路過關斬將到了「研究所」題型卻挑戰失敗，不過賴清德說，比起在議會或立法院備詢，上節目其實較令他緊張，正式挑戰失敗的題目剛好是他最熟悉的金庸相關問題，他笑說，「我回去還要再練一下」。不過賴清德一開始在「決戰60秒」的表現最被稱讚，因為他答對蠟筆小新的爸爸名字是「廣志」，現場一陣驚呼。

正式挑戰一開始由郭子乾扮演的「賴青德」率先上陣，第一題圖片題考機車瀑布位於哪裡，郭子乾成功答對位於台北市，第二題考星座，郭子乾也成功答對雙魚座的雙魚關係是「母子」。

到了高中程度題型，換正牌賴清德上陣，首先面對的考題是，電影復仇者聯盟中，薩諾斯做了什麼讓宇宙一半的生命消失，成功答對是「彈了一下手指」。隨後圖片題，賴也答對是位於台南的「藍曬圖」，且說明是他於台南市任內改建。

隨後賴清德面對棒球相關考題，成功答對「HIT」是指安打，接著考題問白沙屯媽祖遶境活動的終點，賴也答對是「北港朝天宮」。

接著考題問，天龍八部書名本來是指什麼？賴清德一開始答「佛教八大護法」，後來又改成「青龍八顆星宿」，結果答案是賴原本選的佛教八大護法，失去幫網友賺十萬獎金的機會。

賴清德也說，他認為郭子乾模仿他真的很像，他真的很想讓郭子乾來幫他跑行程，但他很怕，這樣蔡英文總統會說不公平。

賴清德考題北港朝天宮
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