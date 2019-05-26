指綠稱軍公教「米蟲」總統府譴責郭台銘後援會

2019-05-26 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘後援會今以「信賴郭台銘，保護軍公教」為題，刊登半版報紙廣告指控民進黨用「米蟲」等字眼羞辱軍公教人員。對此總統府發言人丁允恭表示，這是製造社會對立的不實廣告。國家年金改革的完成，有賴於全體軍公教人員的付出與體諒，政府與國人深為感謝，不會更不曾出此惡言。這個自稱為「郭台銘後援會」的單位，不負責任的以仇恨語言操弄社會對立，總統府給予強烈譴責。

丁允恭表示，由於過去執政者的缺乏承擔，坐視國家年金財政持續惡化，一直到蔡英文總統上任後，才啟動相關改革，結構性的改革年金制度，讓軍公教的年金制度得以永續，根本保障所有人員的退休生活，而改革的背後，就是有賴於全體軍公教同仁的體諒與無私，改革才能順利完成。

丁允恭說，如今，年金制度不再如前總統馬英九所說的「即將掉下懸崖」，年金財政也回復健全永續，國家更有能力為軍公教同仁調升停滯多年的待遇，這個自稱為「郭台銘後援會」的單位，竟拋出這樣偏激不實的言論，意圖透過社會對立來謀取選舉利益，是極不負責任的危險做法。

丁允恭說，儘管不清楚這個單位與準備參選總統的郭台銘董事長之間是否存在隸屬關係，但期待郭董事長應發揮社會責任，共同制止這樣的不當行為。