劉世芳：中執會若要表決 五人小組先公開協調過程

2019-05-26 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨周三將再度舉行中執會討論總統初選時程，民進黨立委劉世芳今天表示，若中執會真要進入表決這一步，她希望「五人小組」可以出來說明這兩個多月來，協調蔡英文總統及行政院前院長賴清德之間的所有過程，讓所有中執委及黨內成員知道協調間到底發生什麼事情，讓大家有所依循，「而不是像現在只聽到一直有人放話或帶風向。」

民進黨上周中執會破天荒直播會議討論總統初選內容，雖蔡陣營提案納入台北市長柯文哲、國民黨候選人進行「三腳督」對比式民調，且手機民調應占百分之五十，不過民進黨主席卓榮泰最後沒有動用表決，裁示休息及散會，再加上行政院前院長賴清德隨後親自到黨中央提出「新方案」，引發蔡陣營不滿。

民進黨立委劉世芳在臉書指出，如果周三中執會對手機百分之五十民調、柯文哲納入「三腳督」的方案没有共識，而訴求表决過關，表决前，請五人協調小組要對外公開所有的協調過程，讓所有同志了解決策過程。

劉世芳表示，五人小組協調是希望兩邊當事人有共識，就不用表決，但如果中執會要表決，就代表協調破局，而破局原因是什麼，應該讓大家知道中間發生什麼事情。

劉世芳說，外面很多人放話，都是各擁其主的人，協調小組協調的內容不是國家機密，上周中執會可以直播，表示民進黨討論總統初選可以攤在陽光下，五人小組不管什麼開會，總是會有結論，或是每一次協調都沒結論？雙方各持己見？既然中執會最後要幫初選方案背書，應該先讓大家知道有什麼事情發生，再讓大家做決定，而不是盲從，民進黨不是民粹的政黨，中執委也不是盲從的中執委，都有各自的判斷。

劉世芳說，許多中執委也是立委，也是自己要選舉的人，所做的選擇應該對自己及黨內同志負責，「這件事情不是比腕力而已。」