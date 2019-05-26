蘇啟誠輕生謝長廷置身事外 林郁方批：吃立院豆腐

2019-05-26 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國民黨前立委林郁方（左）。本報資料照片 分享 facebook

媒體報導，國民黨立院黨團要求駐日代表謝長廷回台說明蘇案真相，甚至測謊，謝長廷以「從來沒拒絕，但也沒人問我」回應。前國民黨立委林郁方今天表示，去年12月底外交及國防委員會就作成決議，要求召委排謝長廷作專案報告，但兩位民進黨籍召委根本不執行，「這就是民進黨一黨獨大的惡果之一！」

媒體報導，我駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，監察院日前通過調查報告糾正外交部，國民黨立院黨團要求駐日代表謝長廷回台說明真相，甚至測謊。這幾天謝長廷都陪同台北市長柯文哲在福島、宮城參訪，但對媒體詢問都以「不願模糊焦點」避答，他今又被問到會不會回台灣說明？謝說：「從來沒拒絕，但也沒人問我」。

林郁方過去曾是資深國防外交立委，他今天以「謝長廷吃立法院豆腐！」為題在臉書貼文表示，107年12月24日，立院外交及國防委員會「無異議」通過，針對蘇啟誠處長自殺憾事，外交部應成立調查小組，「並請召委儘速排定議程」，邀請外交部長和謝長廷至該委員會作專案報告。

林郁方質疑，決議通過迄今正好5個月，為何不見執行？理由很簡單，民進黨政府擔心「真相爆光」，該委員會現任召委王定宇和蔡適應因此不敢安排專案報告！結果，這兩位民進黨召委現在反而被謝長廷羞辱了一番！可憐的是，他待過許久的「外交及國防委員會」也一起丟了臉！這就是民進黨一黨獨大的惡果之一！