砍考試委員人數 王金平：執政後改回來

2019-05-26 15:42 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



王金平26日出席「捍衛五權憲法：捍衛人民考試權」公共論壇指出，立法院擬修法減少考試委員人數及任期，恐動搖我國五權分立原則。 台灣醒報 分享 facebook

「反對考試院虛級化！」立法院擬將考試院委員人數減為3人，任期由6年改為4年，前立法院長王金平26日表示，修法恐動搖憲法五權分立原則，他還嗆最多僅可退讓到10人，國民黨重回執政必將修法；在場的台灣競爭力論壇理事長龐建國也說，考試權不應被弱化，反而該適度擴大權力。

「國民黨執政後必將重新修法！」王金平26日出席「捍衛人民的考試權」公共論壇，針對立法院上月初審通過將考試委員從19人降至3人，他認為修法將影響考試院功能和職權。他指出，一年考試院各類科考試達7百多科，在培訓新進人員、維持公務員水平與專業之間，大砍考試委員人數後，要如何維繫？

龐建國也指出，台灣五權分立有別於西方的三權分立，是一套中西融合的制度，在行政、立法權之間，考試權發揮制衡的力量，考試權不應被弱化，反而應適度擴大權力，考試院擁有絕對獨立性，不能行政機關化。

針對考試委員任期6年改4年，王金平表示，考試權代表著整個行政中立的重要性，若考試委員的任期隨內閣每4年一次更替，恐動搖文官制度的穩定性。前考試院秘書長林水吉也表示，修法應從考試院的獨立性、合議制、專業性、功能性作長遠的考量，廣納各界意見。

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