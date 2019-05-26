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祝福柯Ｐ心想事成 謝長廷：江湖險惡請多珍重

2019-05-26 12:59聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市柯文哲訪日第四天，今在駐日代表謝長廷的陪同下，一連參訪311大地震中受創最深的石卷市、南三陸町。對於柯文哲晚間即將搭機返台，有沒有什麼話要提醒柯？謝長廷則說「江湖險惡，請多珍重」，還說「無招就是有招」，也祝福柯文哲「心想事成」。

謝長廷表示，自己和柯文哲對台灣的看法、對公務體系的想法、人生態度等，都覺得蠻接近的，其實人都是有交流以後比較了解，當然有時候他在批評什麼，有些東西自己也不一定贊成，淡大部分對台灣、對這社會的看法其實很接近。

謝長廷也說，自己也可以感受到柯的超人氣，也許我們就是比較過去式，生物可以活著就是因為生態適合他，生態不適合我們就應該要退出，現在要選的人都當紅，這代表這生態適合他們。

至於此趟是否私下給柯建議？謝長廷笑說，自己沒有辦法給他建議，就好像人家在下棋，你在一旁指指點點，這會造成笑話。

對於被柯文哲稱為政治前輩，謝長廷說，前輩不一定比較厲害啊，就好像劍道十段，和劍術五段的打，其實是五段比較強，也就是年輕的比較強；那如果是拿道來講，像是太極圈那樣子，十段的，道會比較強，術來講，年輕才有辦法，和年輕的打拳擊，一拳就蹲下去了。

媒體追問，感覺謝系不少人馬都在幫忙柯文哲，其中包括北市府研考會主委余家哲、市政顧問陳雨鑫等人。對此，謝長廷表示，現在市議員阮昭雄、民進黨主席卓榮泰都是謝系的，但他們兩個也是互相不同意見，所以說謝系很矛盾，尊重自由多元啦。

謝長廷也說，花就是要紅，葉子就是要綠，紅花綠葉，社會才是漂亮的。至於覺得柯文哲是紅花，還是綠葉？謝長廷說，看他表演什麼角色。

此外，高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘傳出也有意來日本出訪。謝長廷表示，郭董要看他行程，一般企業行程如果不願意外交部協助，那我們就沒有辦法。

對於柯文哲晚間即將搭機返台，有沒有什麼話要提醒柯？謝長廷則說「江湖險惡，請多珍重...
對於柯文哲晚間即將搭機返台，有沒有什麼話要提醒柯？謝長廷則說「江湖險惡，請多珍重」，還說「無招就是有招」，也祝福柯文哲「心想事成」。記者邱瓊玉／攝影
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謝長廷柯文哲北市
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