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藍綠白聲量「三腳督」 蔡續打總統任務

2019-05-26 12:00聯合報 記者賴于榛╱即時報導

2020總統選舉，根據網路溫度計最新統計已經逐漸形成藍綠白「三腳督」，蔡賴韓郭柯5人聲量全擠在前5名。蔡英文持續她的總統任務，幕僚則透過有效的社群溝通幫她維持好聲量；賴陣營則認為，網路聲量能有多少轉變成支持度、投票行為都值得觀察。

蔡英文面臨黨內賴清德強力挑戰，初選發言人阮昭雄表示，網路聲量與民調一樣，都是參考就好；總統府發言人林鶴明則說，總統上任3年來，改革成果逐漸呈現，民眾開始看到施政成績，自然也會反應在新聞與社群的正面聲量上。所以社群經營的重點還是內容為王，政府有好的施政成績，才能獲得網友的肯定，支持總統的網友也有素材幫忙辯護，累積正面聲量。

林鶴明說，所謂的社群經營，某個層面來說就是把平常比較難傳播的文字，化作社群邏輯與社群語言，藉由影像製作成更容易傳播與溝通的內容。譬如日前網路瘋傳的圖文作家A-Ray宣傳的減稅政策，就是把比較硬梆梆的政令宣導，透過圖文創作設計和總統對話的方式，讓民眾在看一張張圖的過程中，逐步了解減稅的政策內容，「既達到了政策宣傳的目的，也因為內容有趣，民眾樂於轉傳，進一步形成網路的聲量。」

不過林鶴明說，政府施政的核心還是在於政策內容本身，對於整體社會有助益的政策，才是民眾關心的重點。政府這段時間以來，不管是加薪、減稅、或者是C肝新藥納入健保給付等民生議題，都是與民眾切身有感的政策，透過適當的宣傳方式，就能獲得民眾正面的回應。

賴清德發言人李退之則表示，去年地方大選到現在，光是觀察韓國瑜，就可以看出除了網民移動，專業操作也是有很多可能性，賴院長沒有什麼團隊，因此聲量維持平盤還蠻正常的，但其餘人的劇烈變化有多少可能性，聲量有多少轉變成支持度、投票行為都值得觀察。

至於柯文哲近日扎實打陸戰，網路聲量略微下滑，台北市政府副發言人黃瀞瑩說，其實網路聲量每天都在變，就跟民調一樣，所以這些數字參考就好，繼續做好每天該做的事，把市政處理好才是第一優先。

蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片
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總統府發言人林鶴明。本報資料照片
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林鶴明
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