賴陣營：初選拖到全代會恐付出太多社會代價

2019-05-26 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



民進黨總統初選至今期程未定，傳出周三中執會仍有可能卡關，將延至全代會決定人選。蔡陣營指出，執會中將維持民調三方對比、納入手機民調的一貫主張。賴陣營則表達將堅持賴清德的最新提案，因為此方案顧及初選辦法又尊重現任，「不是讓分」，盼大家能有共識，若拖到全代會恐付出太多社會代價。

蔡賴之爭膠著，民進黨中央29日中執會，將邀請蔡賴雙方親自或派代表出席。蔡英文初選辦公室發言人阮昭雄說，因蔡總統國務繁忙，當天將維持民調三方對比、納入手機民調的一貫主張，盼一切回歸中執會民主機制討論決定。

李退之則重申，不可邊比賽邊改規則，因為初選算是民進黨相當有信譽的民主資產，法律通常也不溯及己往，不解對方怎麼還會希望變更制度，尤其初選登記時應該雙方都是是認同制度，才會簽切結書、繳交保證金等等，質疑對制度有意見的話，為何不一開始就講出來。

對於賴清德提出的蔡贏韓就退出的方案，李退之再次解釋，賴清德的方案就是希望不要破壞黨的原本制度，重點是顧及初選辦法又尊重現任，「不是讓分」，他們立場也始終如一，只是根據談判進進退退的發展才會提新方案，否則照黨的原先制度，是得回到原初選民調辦法，也就是民調採對比式與家戶電話，並得在月底完成。