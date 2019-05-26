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日方釋出「總統級關心」 柯信心大增

2019-05-26 11:56聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲今將結束4天訪日行程，這也是柯文哲近半年來第三次出訪，相較於3月出訪美國，日方對柯文哲的態度顯得友善許多，不僅日本駐台代表沼田幹夫親自送機，到日本東北幾個城市也都受到熱烈歡迎，甚至拜會的5位眾議員也都關心「是否要選總統」。近柯人士直言，日方對柯文哲很有興趣，大家都關心要不要選總統，這也讓柯文哲是否要選2020信心大增。

儘管日方表達友善，深綠台僑卻對柯文哲傾中的態度相當感冒，再加上目前台灣國內2020總統初選打得火熱，不少有立場的僑胞已經開始「選邊站」，這也讓柯文哲相較於過去訪日，幾乎天天都有僑宴，這次卻僅有一晚的東京台灣工商會歡迎晚宴，且出席的台商多半是偏藍背境，或是政治立場較不鮮明的年輕企業主。

台僑冷漠的情況，也同樣發生在訪美期間。近柯人士坦言，白綠分手後，在沒有組織、沒有人脈的情況下單打獨鬥，確實讓柯文哲左支右绌，這點也是柯文哲若真的要選2020的軟肋。

至於為什麼日方如此歡迎柯文哲來訪，待遇多有禮遇？幕僚表示，日本其實對台灣禁核食進口相當在意，過去友好的的國民黨卻是發起禁核食進口的推手，關係形同破裂；曾經承諾不會禁止核食的民進黨，卻在核食公投議題上連表態都沒有，讓日方對蔡政府相當失望。

抓準這股「失望感」，北市府選擇「核食」當作這是訪日交流的重要議題，甚至安排柯文哲前進福島，大啖核食，外科醫生出身的他，強調「科學問題，科學解決」的態度，也讓日方較為信任。

近柯人士直言，這是台灣唯一，也是第一個「總統潛在人選」前進福島核災區，大啖核食的台灣政治人物，尤其過去柯文哲對於是否開放核食並未有任何承諾，卻又表達得如此友善，也難怪日方會對柯文哲表達友善和興趣。

實際上，相較於美國對於柯文哲還有防衛心，日本卻是對柯文哲相當親近，柯文哲私下也透露，美國他考65分，但日本隨便都有80分，畢竟他小時候是講日文長大的，再加上柯文哲動輒搬出日本知名武將織田信長、德川家康等人的說法，也讓日方倍感親切。

台北市長柯文哲今將結束4天訪日行程。記者邱瓊玉／攝影
台北市長柯文哲今將結束4天訪日行程。記者邱瓊玉／攝影
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柯文哲核食福島核災
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