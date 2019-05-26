柯P雙城論壇將訪長三角「拚經濟」 與韓、郭暗較勁

2019-05-26 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2020總統大選，台北市長柯文哲儘管尚未鬆口，不過私底下卻是鴨子划水。打出「親美日友中」大戰略的柯，近半年來先後出訪以色列、美國、日本，接下來只欠「台北、上海雙城論壇」最後一塊拼圖。

幕僚表示，柯文哲自從提出「親美日友中」戰略後，不斷被外界質疑怎麼做，甚至懷疑說不清楚，但這幾次出訪就是最好的實證，因此接下來的雙城論壇也將成為關鍵，只要不失分，對柯來說就是大加分。

幕僚表示，美、日、中三張考卷中，以中國大陸的考卷最棘手。為了避開統獨爭議，柯文哲特別將今年雙城論壇定調為「拚經濟」，此舉也頗有和高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘的「經濟牌」較勁的意味。

據了解，台北、上海雙城論壇將於6月底登場，不過相較於過去通常都是三天兩夜的行程，這次將拉長到四天三夜，行程除了到上海，還將到長三角「拚經濟」。

近柯人士表示，拚經濟是最沒有爭議的議題，這也是今年雙城論壇的交流主題之一，尤其今年是雙城論壇第11屆，再加上兩岸經貿關係密切，大家一起賺錢最沒爭議。