【即時短評】柯、韓戰略分析 當德川家康遇上豐臣秀吉

2019-05-26 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



台北市長柯文哲自比德川家康，在兩人微妙的共生關係中，高雄市長韓國瑜可能比較像豐臣秀吉。一個等待、一個積極，柯、韓亦敵亦友的互動戰略，成為2020總統大選的兩大變數。

德川家康和豐臣秀吉最有名的故事，如果夜鶯不肯唱歌，會用什麼手段來對付？織田信長說：「如果夜鶯不啼，我會殺掉牠。」豐臣秀吉說：「如果夜鶯不啼，我會逗牠啼。」德川家康說：「如果夜鶯不啼，我會等牠啼。」

德川家康和豐臣秀吉的個性和命運，從夜鶯啼叫的故事顯露無遺。豐臣秀吉出身農家子弟，個性率直、對人親切，受到民眾愛戴；如果夜鶯不叫，他會逗牠啼，以聰明才智解決問題。德川家康只是小國領主，夾在亂世強國中求生存，他深知活得久的人才能獲得勝利，70多歲時取得天下，夜鶯不叫，他會等牠啼。

日本戰國風雲，宛如柯韓問鼎大位的借鏡。國民黨將在6月10日公布參加總統初選的參選人名單，7月5日至15日全民調。韓國瑜對參選總統「Yes, I do」後，不僅綠營萬箭穿心，鴻海董事郭台銘緊追在後，時間成為韓國瑜最大的考驗，韓必須透過6月1日凱道10萬人大造勢，重振逐漸下滑的聲勢，韓國瑜不能只等夜鶯啼叫，他的戰略必須更積極，讓夜鶯為他歌唱。

相較之下，柯文哲日前接受日媒「朝日新聞」專訪時提到德川家康，在戰國時代的武將中，最終獲得勝利的是能夠等待的人，要能耐住性子，等待時機成熟；朝日新聞也斷言，柯就是準備要選總統。夾在藍綠強權之間，柯文哲相對弱勢，但鷸蚌相爭，漁翁得利，藍綠初選惡鬥，等待反而是柯文哲最好的戰略。

聯合報最新總統選情民調發現，各種競選組合顯示，韓國瑜支持率都較3周前下滑5個百分點，取而代之是柯文哲的聲勢上揚，支持率較3周前上升3至7個百分點。民進黨賴清德、蔡英文的支持率暫無明顯起色。

柯、韓既競爭又互相依賴，若柯文哲參選總統，某種程度將化解韓國瑜參選正當性的質疑；但從民調數字觀察，韓下滑的支持度，部分轉移到柯身上。難怪韓國瑜說，「只要國民黨拉肚子，柯P身體會越來越強壯」。