台北上海雙城論壇成考驗？ 柯文哲：考試是專長

2019-05-26 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文今天將結束訪日行程，接下來還有「台北、上海雙城論壇」的考驗。對此，柯文哲表示，說到考試就是我們的專長，每次都很認真準備，因為不管你多聰明，不讀書成績還是不會好。

至於批評蔡英文總統「親美抗中」戰略是不是一種「解題」？柯文哲則是嘆了一口氣，強調自己是結果決定論，不一定一次做對，所以就是一直修改，但有的事情很難修改，自己每天都在學習重來一遍，怎麼改進。

對於今年的雙城論壇，柯文哲說，今年是雙城論壇第11屆，原則上我們能舉辦就舉辦，且要在對等尊嚴，促進交流，增加善意的前提下舉辦，自己過去四年這樣子主張，今年也不會改變，因為國家戰略不會輕易更改。

不過，今年中國大陸不斷施壓，再加上今年又剛好是大選年，是否會覺得很有壓力？柯文哲說，人活在世界上，哪一天沒有壓力，現在有壓力，難道以前就沒有嗎，2017要辦世大運，那才是一個頭兩個大，不過就是一關關過。

此外，今年是台灣關係法立法40周年，當年因應美國與中華民國斷交而設置的「北美事務協調委員會（ＣＣＮＡＡ，簡稱北協）」也可望走入歷史。據了解，台美雙方正積極推動北協的更名，希望協調出一個彼此都能接受的新名稱，而新名稱可望加入「台灣」元素。

柯文哲笑說，「美國要給我們的，我們不能說NO啊，所以就笑納就好了」。