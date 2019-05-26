影／郭台銘掃街「付錢不找零」 攤商直呼「金歹勢」

2019-05-26 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今天來到嘉義市處處展現「親民」特質，上午7點半先到劉里長雞肉飯，2分鐘內就「站著」吃完一碗飯，到東市、共和菜市場掃街時，遇大批民眾拍照、簽名，皆來者不拒，但是遇到攤商送肉粽、送茶等，都堅持「付錢不找零」，讓送禮的攤商，都直呼「不好意思」、「金歹勢」。郭台銘說，他來就是2300萬人都賺錢，「見財才會發！」

郭台銘今天掃街時來到一間茶行喝茶，喝一口便認出是「阿里山的凍頂烏龍」，茶商便說「要不要帶回去泡？」郭仍堅持說「我要付錢，我要買」，茶商立即回「不用買啦，這是我自己種的，我送你」，旁人也喊「不用啦，這是嘉義人的熱情」。

兩人互不相讓，但郭仍塞1千元給茶商，讓茶商笑說「這樣沒意思啦！」郭說，阿里山的茶農非常辛苦，種得茶很好喝，他已喝50年，每年都訂一百箱，送給日本的客人，大家都說「一級棒！」

郭台銘掃街時還到一間豬肉攤切豬肉，切了兩塊豬肉後，攤商給他衛生紙擦手，他還說「不要緊，油油的才好。」當地人介紹賣養樂多的老婦人，他也說「小時候喝養樂多長大」，馬上掏錢買了兩包養樂多。

有民眾大喊「你一定要當總統，不然台灣會完蛋」，不過也有民眾不滿掃街造成塞車，飆罵「郭台銘了不起喔！」但郭仍沒動怒，直說「歹勢、歹勢」繼續掃街。

記者問到「有沒有被嘉義人熱情嚇到？」郭說，他沒有嚇到，反而覺得是一種期待，他會擔負起這個責任，「我是實幹興國，我一定要馬上做好經濟！」